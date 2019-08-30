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В Туркестанской области пропавшего 11-летнего мальчика нашли в доме одноклассника

29.08.2019, 10:21 15877
В Туркестанской области пропавшего 11-летнего мальчика нашли в доме одноклассника
Туркестан. 29 августа. Kazakhstan Today - Полицейские Туркестанской области нашли пропавшего 11-летнего мальчика в доме одноклассника, передает Kazakhstan Today.
 
В дежурную часть Ордабасинского районного отдела полиции с заявлением обратилась местная жительница. Она сообщила, что около 11.30 ее 11-летний сын, который играл во дворе, выехал на велосипеде в неизвестном направлении и домой не вернулся. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Ордабасинского РОП, сообщила пресс-служба департамента полиции Туркестанской области.
 
После принятия заявления полицейские сразу приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Они проверили места возможного нахождения ребенка, прочесали улицы и дворы, опросили очевидцев и осуществили другие необходимые мероприятия. 
 
В результате на следующий день капитан полиции Н. Зияев и старший лейтенант С. Шекербек обнаружили пропавшего мальчика в доме одноклассника и вернули его матери. Как стало известно, ребенок, пользуясь отсутствием матери, уехал к другу домой.
 
Напомним, в Акмолинской области полицейские вернули родителям пропавшую 15-летнюю девочку. А в Туркестанской области нашли и вернули в семью пропавшую без вести 13-летнюю девочку, которая находилась у подруги.
 

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