В Туркестанской области пропавшего 11-летнего мальчика нашли в доме одноклассника

Туркестан. 29 августа. Kazakhstan Today - Полицейские Туркестанской области нашли пропавшего 11-летнего мальчика в доме одноклассника, передает Kazakhstan Today.

В дежурную часть Ордабасинского районного отдела полиции с заявлением обратилась местная жительница. Она сообщила, что около 11.30 ее 11-летний сын, который играл во дворе, выехал на велосипеде в неизвестном направлении и домой не вернулся. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Ордабасинского РОП, сообщила пресс-служба департамента полиции Туркестанской области.

После принятия заявления полицейские сразу приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Они проверили места возможного нахождения ребенка, прочесали улицы и дворы, опросили очевидцев и осуществили другие необходимые мероприятия.

В результате на следующий день капитан полиции Н. Зияев и старший лейтенант С. Шекербек обнаружили пропавшего мальчика в доме одноклассника и вернули его матери. Как стало известно, ребенок, пользуясь отсутствием матери, уехал к другу домой.

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