В Туркестанской области территорию кладбища отдали под детский лагерь   

Когда кладбище все-таки отделят от зон отдыха, никто сказать не может

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Туркестан. 17 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области сельчане не могут похоронить своих родных из-за того, что кладбище находится на территории детского лагеря. Погост с трехсотлетней историей оказался окружен зонами отдыха - как взрослыми, так и детскими, сообщает - В Туркестанской области сельчане не могут похоронить своих родных из-за того, что кладбище находится на территории детского лагеря. Погост с трехсотлетней историей оказался окружен зонами отдыха - как взрослыми, так и детскими, сообщает КТК





Теперь, чтобы прочитать Коран или провести погребение, людям приходится часами стоять перед воротами и просить у дирекции лагеря разрешения. Между тем на территории между надгробных плит гуляют дети или выпивают взрослые.





Сельчане не раз обращались к чиновникам. Те признают, их предшественники совершили ошибку. И даже знают, как ее исправить. Но когда кладбище все-таки отделят от зон отдыха, никто сказать не может.









Мы отправляли несколько раз письма в Министерство просвещения и Министерство финансов о том, что нужно вернуть землю в районный фонд. Решение зависит от них, они должны совместно решить вопрос. После мы сделаем для кладбища отдельный госакт, и проблема будет решена", - главный специалист отдела земельных отношений Толебийского района Даулет Исабекулы.





Напомним, проверки проходят во всех детских лагерях страны. Они были инициированы после нашумевшего видео из детского лагеря в Алматы, в котором родители обнаружили действующую сауну с полураздетыми мужчинами.





В одном из лагерей города Текели работал медицинский работник, который состоит на учете с диагнозом "параноидальная шизофрения".





Сауну в детском лагере обнаружили также в ходе проверки в Костанайской области. Кроме того, в детских лагерях обнаружены просроченные лекарства и продукты питания.





Детские лагеря в Алматинской области повергают в шок не только проверяющих. Выяснилось, что из 22 учреждений 8 работали без разрешений и с нарушениями санитарно-эпидемиологических, пожарных норм. В спальных корпусах не проводился капитальный ремонт. В 4-местных комнатах размещали по 8 и более человек. Директор одного из лагерей находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.



