В Туркестанской области учителей вынуждали шить маски, угрожая штрафом

Туркестан. 1 апреля. Kazakhstan Today - В Сайрамском районе Туркестанской области школьных учителей заставляли шить маски. Данный факт подтвердился в ходе организованной проверки Комиссией партийного контроля партии Nur Otan , передает Kazakhstan Today.

С этим вирусом нас, учителей, заставляют шить маски. Каждому учителю -по 600 масок в день, и не интересуются, есть ли время или машинки. И еще запугивают тем, что кто не будет подчиняться, тот заплатит деньгами в сумме 15 000 тенге. Насколько это правомерно. Просим решить этот вопрос. Защитить учителей от поборов и запугиваний. Учителя боятся говорить в открытую, так как это недоказуемо", - написала на сайте " Казахстанская жалобная книга " одна из педагогов.

Данное сообщение было зафиксировано оперативным мониторингом Nur Otan. Постановлением бюро политсовета Сайрамского районного филиала партии к партийной ответственности привлечены заместитель акима Сайрамского района М. Оразалиев и руководитель райотдела образования К. Шадиева. Руководству района также было указано о недопущении впредь подобных нарушений.

По информации пресс-службы партии, по итогам мониторинга соцсетей также была зафиксирована жалоба на акима аульного округа Тонкерис Шиелийского района Кызылординской области. Несмотря на введенные в стране ограничительные меры в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции, А. Нурманова приняла участие в свадебном торжестве, проигнорировав требования введенного в стране чрезвычайного положения.

По итогам проведенной проверки должностное лицо привлечено к партийной ответственности и рекомендовано к выведению из состава политсовета районного филиала. Кроме того, поддержано предложение председателя районной комиссии партконтроля об освобождении А. Нурмановой с занимаемой должности акима аульного округа.

Напомним, ранее первый зампред партии Nur Otan Бауыржан Байбек сообщил, что в соответствии с поручением главы государства Касым-Жомарта Токаева партия Nur Otan усилила работу комиссий партийного контроля и общественных советов по противодействию коррупции в регионах, чтобы обеспечить контроль по обращениям граждан в общественные приемные партии.

Для оперативного реагирования на обращения граждан переведены на усиленный формат Call-центр и онлайн-сервисы общественных приемных партии Nur Otan. На партийный контроль берутся вопросы защиты трудовых, социальных и иных прав граждан, а также соблюдения работодателями рекомендованного формата работы на время карантина.

Call-центр: 8 800 080 44 41

Электронная почта: komek@nurotan.kz

WhatsApp: 8 700 800 44 41

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства