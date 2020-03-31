Нур-Султан. 30 марта. Kazakhstan Today - Партия Nur Otan не останавливает помощь нуждающимся казахстанцам, передает Kazakhstan Today.

По поручению Елбасы в рамках инициированной главой государства акции "Біз біргеміз!" партия "Nur Otan" продолжает оказывать поддержку социально уязвимым слоям населения в период борьбы с коронавирусом. На сегодня помощь оказана почти 18 тысячам семей, в том числе одиноким пожилым людям, гражданам с особыми потребностями и др. Чтобы не останавливать бесконтактную доставку товаров первой необходимости нуждающимся, обеспечиваем наших волонтеров в столице и Алматы защитными биологическими костюмами. Аналогичные средства защиты должны быть и у волонтеров в других городах", - написал в Инстаграм первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек.





Стоит отметить, что в соответствии с поручением руководства страны ранее партия Nur Otan усилила работу комиссий партийного контроля и общественных советов по противодействию коррупции в регионах, чтобы обеспечить контроль по обращениям граждан в общественные приемные партии.

Как уточнили в Nur Otan, речь идет о жалобах на должностных лиц, не реагирующих на обращения граждан, не берущих на себя ответственность и не принимающих своевременные решения, а также по резонансным вопросам, поднимаемым населением в СМИ и социальных сетях.

По информации пресс-службы, для оперативного реагирования на обращения граждан также усилена работа Call-центра и онлайн-сервисов общественных приемных Nur Otan.

Call-центр: 8 800 080 44 41

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