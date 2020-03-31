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Nur Otan не останавливает помощь нуждающимся казахстанцам

30.03.2020, 21:46 8938
Нур-Султан. 30 марта. Kazakhstan Today - Партия Nur Otan не останавливает помощь нуждающимся казахстанцам, передает Kazakhstan Today.
 

По поручению Елбасы в рамках инициированной главой государства акции "Біз біргеміз!" партия "Nur Otan" продолжает оказывать поддержку социально уязвимым слоям населения в период борьбы с коронавирусом. На сегодня помощь оказана почти 18 тысячам семей, в том числе одиноким пожилым людям, гражданам с особыми потребностями и др. Чтобы не останавливать бесконтактную доставку товаров первой необходимости нуждающимся, обеспечиваем наших волонтеров в столице и Алматы защитными биологическими костюмами. Аналогичные средства защиты должны быть и у волонтеров в других городах", - написал в Инстаграм первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек. 


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Мемлекет басшысыныњ бастамасымен ќолѓа алынѓан «Біз біргеміз» акциясыныњ аясында Елбасыныњ тапсырмасы бойынша «Nur Otan» партиясы халыќтыњ єлеуметтік єлсіз топтарына коронавируспен к‰рес кезінде ќолдау кµрсетуді жалѓастыруда. ? Б‰гінгі к‰ні 18 мыњдай отбасыѓа, оныњ ішінде жалѓыз басты ќарттарѓа, ерекше ќажеттіліктері бар азаматтарѓа жєне басќаларына кµмек кµрсетілді. ? М±ќтаж жандарѓа бірінші кезекте ќажет тауарларды байланыссыз жеткізіп беруді тоќтатпау ‰шін елорда мен Алматыда волонтерларымызды биологиялыќ ќорѓаныс костюмдерімен ќамтамасыз етудеміз. М±ндай ќорѓаныс ќ±ралдары басќа ќалалардаѓы волонтерларда да болуы тиіс. ? *** ? По поручению Елбасы в рамках инициированной Главой государства акции «Біз біргеміз!» партия «Nur Otan» продолжает оказывать поддержку социально уязвимым слоям населения в период борьбы с коронавирусом. ? На сегодня помощь оказана почти 18 тысячам семей, в том числе одиноким пожилым людям, гражданам с особыми потребностями и др. ? Чтобы не останавливать бесконтактную доставку товаров первой необходимости нуждающимся, обеспечиваем наших волонтеров в столице и Алматы защитными биологическими костюмами. Аналогичные средства защиты должны быть и у волонтеров в других городах. ? #BizBirgemiz #МыВместе #NurOtan

Публикация от Бауыржан Байбек (@baibekbk)

 
Стоит отметить, что в соответствии с поручением руководства страны ранее партия Nur Otan усилила работу комиссий партийного контроля и общественных советов по противодействию коррупции в регионах, чтобы обеспечить контроль по обращениям граждан в общественные приемные партии.
 
Как уточнили в Nur Otan, речь идет о жалобах на должностных лиц, не реагирующих на обращения граждан, не берущих на себя ответственность и не принимающих своевременные решения, а также по резонансным вопросам, поднимаемым населением в СМИ и социальных сетях.
 
По информации пресс-службы, для оперативного реагирования на обращения граждан также усилена работа Call-центра и онлайн-сервисов общественных приемных Nur Otan. 
 
Call-центр: 8 800 080 44 41
 
Электронная почта: komek@nurotan.kz
 
WhatsApp: 8 700 800 44 41
 
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