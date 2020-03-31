Nur Otan не останавливает помощь нуждающимся казахстанцам

По поручению Елбасы в рамках инициированной главой государства акции "Біз біргеміз!" партия "Nur Otan" продолжает оказывать поддержку социально уязвимым слоям населения в период борьбы с коронавирусом. На сегодня помощь оказана почти 18 тысячам семей, в том числе одиноким пожилым людям, гражданам с особыми потребностями и др. Чтобы не останавливать бесконтактную доставку товаров первой необходимости нуждающимся, обеспечиваем наших волонтеров в столице и Алматы защитными биологическими костюмами. Аналогичные средства защиты должны быть и у волонтеров в других городах", - написал в Инстаграм первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Мемлекет басшысыныњ бастамасымен ќолѓа алынѓан «Біз біргеміз» акциясыныњ аясында Елбасыныњ тапсырмасы бойынша «Nur Otan» партиясы халыќтыњ єлеуметтік єлсіз топтарына коронавируспен к‰рес кезінде ќолдау кµрсетуді жалѓастыруда. ? Б‰гінгі к‰ні 18 мыњдай отбасыѓа, оныњ ішінде жалѓыз басты ќарттарѓа, ерекше ќажеттіліктері бар азаматтарѓа жєне басќаларына кµмек кµрсетілді. ? М±ќтаж жандарѓа бірінші кезекте ќажет тауарларды байланыссыз жеткізіп беруді тоќтатпау ‰шін елорда мен Алматыда волонтерларымызды биологиялыќ ќорѓаныс костюмдерімен ќамтамасыз етудеміз. М±ндай ќорѓаныс ќ±ралдары басќа ќалалардаѓы волонтерларда да болуы тиіс. ? *** ? По поручению Елбасы в рамках инициированной Главой государства акции «Біз біргеміз!» партия «Nur Otan» продолжает оказывать поддержку социально уязвимым слоям населения в период борьбы с коронавирусом. ? На сегодня помощь оказана почти 18 тысячам семей, в том числе одиноким пожилым людям, гражданам с особыми потребностями и др. ? Чтобы не останавливать бесконтактную доставку товаров первой необходимости нуждающимся, обеспечиваем наших волонтеров в столице и Алматы защитными биологическими костюмами. Аналогичные средства защиты должны быть и у волонтеров в других городах. ? #BizBirgemiz #МыВместе #NurOtan
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства