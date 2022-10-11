В Туркестанской области задержан подозреваемый в поджоге грузовика с сеном

Фото: Кадр с видео
Туркестан. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области полицейские задержали подозреваемого в поджоге грузовика с сеном. Ущерб составил около 6 миллионов тенге. Проводится досудебное расследование по статье 202 УК РК.
Как сообщили в департаменте полиции Туркестанской области, в дежурную часть Сайрамского РУП поступило сообщение о том, что на улице одного из сел горит грузовая автомашина марки ГАЗ-53. Выяснилось, что неизвестный поджог грузовую автомашину, в которой находились 280 прессов с сеном, принадлежащих жителю Байдибекского района. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составила около 6 миллионов тенге.
Полицейские проверили камеры видеонаблюдения и увидели подозрительного мужчину, который подошел к грузовику, поджег сено, а после присел на скамейку и наблюдал.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого, жителя Сайрамского района. Выяснилось, что мужчина в нетрезвом состоянии поджег сено потерпевшего. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 202 УК РК "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". Подозреваемый арестован", - проинформировали в полиции.
Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего.