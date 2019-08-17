В Уральске двое детей одной матери родились с разницей в два с половиной месяца

Уральск. 16 августа. Kazakhstan Today - В Уральске женщина родила двух детей с разницей в два с половиной месяца, передает Kazakhstan Today.

Уникальный случай произошёл в областном перинатальном центре Уральска. Роженица с анатомической особенностью родила двух малышей с разницей в два месяца. Первого ребёнка, девочку, Лилия Коновалова родила ещё в мае. Ребёнок родился недоношенным, весом всего в 850 граммов, и усилиями врачей был выхожен в реанимации, пишет " Уральская неделя ".

Первый ребёнок родился 24 мая. Ей потребовалась длительная реанимационная помощь. После она проходила реабилитационный период. 9 августа у девочки путём кесарева сечения родился братик весом 2900 граммов. Сейчас оба ребёнка находятся с мамой и готовятся к выписке", - рассказала главный неонатолог области Нургуль Джунусова.

Рождение детей прокомментировала и сама роженица.

У меня есть ещё одна дочь, ей 7 лет. Мальчика мы назвали Максим, а дочку Лия. Про свою анатомическую особенность я знала, но никогда особенного значения ей не придавала. С 23 мая по сегодняшний день я нахожусь здесь", - поделилась она с журналистами.

За последние 60 лет по всему миру таких случаев было чуть более 70.

Об этой особенности мы узнали практически сразу, ещё во время первых родов. Поэтому наши специалисты и приняли решение принимать вторые роды. Всё это время мама находилась в нашем центре, ухаживала за девочкой. На моей памяти это первый подобный случай. Я консультировался с коллегами из Алматы, и, похоже, это первый зарегистрированный случай на весь Казахстан", - сообщил заместитель директора перинатального центра Есет Ералин.

Как отмечает портал " Мой город ", анатомическая особенность Коноваловой - наличие двух маток.

Напомним, в Алматы после кесарева сечения скончалась роженица , после чего все медицинские работники, которые оказывали ей медицинскую помощь, были отстранены от занимаемых должностей.

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