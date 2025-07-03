В Уральске недобросовестная МФО получила 917 млн тенге дохода с завышенных процентов

Заемщики вынуждены были платить 1,5% в день за якобы консультационные услуги

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Уральск. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Уральске работавшая без лицензии микрофинансовая организация получила 917 млн незаконных доходов с завышенных процентов по займам, - В Уральске работавшая без лицензии микрофинансовая организация получила 917 млн незаконных доходов с завышенных процентов по займам, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.





Как рассказали в ведомстве, за пять лет организаторы сети филиалов МФО "Быстрые деньги" заключили с гражданами договоры займа на сумму, превышающую 1,5 млрд тенге.





При этом проценты по займам оформлялись как отдельные соглашения об оказании консультационных услуг с аффилированным ТОО, зарегистрированным на родственника одного из фигурантов.





Заемщики вынуждены были платить 1,5% в день за якобы консультационные услуги, что в 5 раз превышает допустимую предельную ставку 0,3%.





Всего МФО выдано более 47 тысяч займов под завышенные процентные ставки, в результате чего злоумышленники незаконно обогатились на 917 млн тенге.





С санкции суда на имущество подозреваемых (коммерческое промышленное помещение и квартира) наложен арест.





Расследование продолжается.





Напомним, за пять лет граждане Казахстане переплатили недобросовестным микрофинансовым организациям 71 млрд тенге.



