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В Усть-Каменогорске врачам пришлось выводить из запоя шестилетнего мальчика23.01.2018
Общество  13:42

Усть-Каменогорск. 23 января. Kazakhstan Today - В Усть-Каменогорске врачам пришлось выводить из запоя шестилетнего мальчика, передает Kazakhstan Today.

У шестилетнего пациента психоневрологического диспансера индивидуальная программа лечения. Он самый юный алкоголик в регионе. После снятия похмельного синдрома врачи в течение нескольких недель стабилизировали психологическое состояние ребенка, сообщает Первый канал Евразия.

"Этот ребенок прошел у нас курс лечения по поводу проблем с поведением, патологии поведения. Соответственно, были назначены корректоры поведения - препараты и все остальные: физиолечение, успокаивающее, электросон, массаж", - рассказала и.о. заведующего детским отделением психоневрологического диспансера Людмила Кошелец.

Сообщается, что юного любителя выпить в тяжелом состоянии госпитализировали врачи скорой помощи. Оказалось, что периодически после застолья взрослых мальчик допивал все, что оставалось. В последний раз остатков было слишком много - ребенок попал в больницу.

Вместе с тем отмечается, что впервые проводить инвазивную терапию по снятию тяжелой алкогольной интоксикации ребенку пришлось и врачам Риддера. В прошлом году в реанимацию попал семилетний мальчик, анализ крови которого показал среднюю степень опьянения. Как выяснилось позже, ребенок в присутствии взрослых выпил стопку водки.

Врачи констатируют: диагноз "алкоголизм" теперь применим и к детям. Зачастую пристрастие малолетних к спиртному появляется по вине взрослых. Потехи ради родители дают своим отпрыскам попробовать алкоголь, а потом еще выкладывают видео в соцсети. Подражая взрослым и видя их одобрение, пяти- шестилетние дети демонстративно говорят тосты, курят и превосходно освоили ненормативную лексику.

Теперь каждое такое видео - это повод для расследования. В Казахстане ужесточили меры за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. За употребление несовершеннолетними алкоголя, наркотиков или психотропных веществ родителям грозит штраф почти в полмиллиона тенге.
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