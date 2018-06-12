В Жезказгане открылся хлебозавод, построенный по новейшим европейским технологиям

Жезказган. 12 июня. Kazakhstan Today - Хлебозавод "UlytayNan", построенный по новейшим европейским технологиям, открылся в Жезказгане Карагандинской области.

"Его проектная мощность составляет 35 тонн продукции в сутки. Предприятие будет обеспечивать качественными хлебобулочными изделиями жителей Жезказгана, Сатпаева, Каражала, посёлка Жайрем, Улытауского района", - сообщили в УВП Карагандинской области.

Сейчас новый хлебозавод производит 19 наименований хлебобулочных изделий. В будущем это количество вырастет до 50.

"UlytayNan" оборудован по последнему слову техники. Почти весь процесс приготовления хлеба и выпечки автоматизирован. Воду очищают физические, химические и ультрафиолетовые фильтры. Муку просеивают и проверяют на влажность и процент клейковины специальные аппараты. Компьютер просчитывает, сколько ингредиентов необходимо для каждого изделия и автоматически подает необходимое количество муки, воды, соли и сахара. Затем к работе подключаются автоматические тестомесы, машинки для нарезки, раскатки и округления теста. Сформированные изделия отправляются в расстойные шкафы, в которых регулируются температура и влажность, и дальше - в ротационные или подовые печи.

В реализацию проекта вложено свыше 2 млрд тенге прямых инвестиций.

"Все оборудование соответствует международным стандартам. Тестомесильные машины приобретены в Италии, у компании Escher. Дежеопрокидыватели, миксер, тестоделители, тестокруглители, подовую и ротационную печи мы купили у итальянской компании MondialForni. В Словакии, у компании "А-Тengineering", закуплено оборудование для тарного хранения ингредиентов, транспортировки и дозирования муки, а также производства заквасок. Кроме того, закуплено немецкое и французское оборудование. За процессом приготовления продукции наблюдают 90 камер. Это исключает риски некачественного производства и человеческий фактор", - рассказал учредитель компании "Хлебозавод "UlytayNan" Ерлан Нигматулин.

На заводе трудятся 225 человек в четыре смены. Условия труда комфортные. Имеются раздевалки, душевые комнаты, столовая с бесплатным питанием. По окончании рабочей смены каждый сотрудник получает бесплатную булку хлеба.

Иностранные специалисты обучили местных работников технологии производства. На заводе будет использована система дуального образования, благодаря которой смогут получить практические навыки и возможность трудоустройства. Кроме того, здесь будут проходить экскурсии для школьников на постоянной основе.

Уникальность производства отметили зарубежные инвесторы. Аналогов завода нет не только в Казахстане и странах СНГ, но и в некоторых страх Европы.

"Здесь используется самое современное оборудование. Могу сказать, что этот завод на 100% один из самых высококлассных в мире. Я показываю его своим клиентам, как образец передового производства", - поделился генеральный директор " A-Tengineering" Петер Киска.

Первая партия хлеба, произведённая на жезказганском заводе, отправится в Дом малютки, детский дом Жезказгана, Центр адаптации несовершеннолетних, в дом юношества, престарелых и инвалидов.

Хлебозавод в Жезказгане стал третьим по счёту, открытый инвесторами в Карагандинской области. Ранее современные хлебокомбинаты были построены в Балхаше и Караганде.

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