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Нур-Султан. 4 декабря. Kazakhstan Today - Верховный суд поставил точку в деле казахстанского ученого Галымжана Мамытбекова. Обвинительный приговор в его отношении признан незаконным, передает Kazakhstan Today со ссылкой на КТК .

Казахстанского учёного обвиняли в присвоении денег "Казатомпрома" и приговаривали к трём с половиной годам тюрьмы. Плюс к этому суд ранее обязал его выплатить 80 миллионов тенге. Однако в прошлом году, после пересмотра дела, Мамытбекова всё же оправдали.

Прокуроры четырежды пытались опротестовать это решение. Верховный суд, где накануне рассмотрели пятую жалобу, стал последней инстанцией. И вновь надзорники потерпели поражение.

По информации телеканала, судебная коллегия признала обвинительный приговор в отношении Мамытбекова незаконным, построенным на лживых показаниях свидетелей под давлением следствия. Сейчас учёный рассчитывает на компенсацию, которая предусмотрена за незаконно вынесенный приговор. В тюрьме он успел отбыть почти три года.

Когда пришёл протест прокурора, у меня первое сожаление было, что я не уехал сразу же. Сейчас за границу я поехал бы не за хорошей жизнью, а чтобы реализоваться как исследователь, а остальная часть меня не интересует. К сожалению, сейчас я не уверен, что смогу полностью реализоваться в нашей стране", - прокомментировал Мамытбеков.

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