Вернуть прежнее время: казахстанцы начали подавать обращения в Конституционный суд

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Алматы. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Жильцы дома № 70, расположенного по улице Толегена Тажибаева в Турксибском районе Алматы, сообщили, что из их кранов с начала отопительного сегодня течет ржавая горячая вода.





По словам жильцов, со своей проблемой они обращались в КСК, после продувки труб вода некоторое время была чистой, но спустя неделю опять пошла ржавая.





Они рассказали, что на котельной в этом году часто отключают свет. На момент отключения в квартирах нет горячей воды и отопления, а после запуска системы опять идет ржавая вода.









Приходя с работы вечером, жители спускают по 30 минут горячую воду, чтобы принять душ и помыть посуду. Безопасно ли вообще мыть посуду такой водой??? Кто будет делать перерасчет за то, что жители спускают столько воды, а ведь оплата за нее сейчас немаленькая!" - возмутились местные жители.





Они просят акимат обратить внимание на данную проблему, вызвать СЭС и провести анализы воды.





Впереди холода и постоянное отключение горячей воды и отопления могут вызвать негативные последствия", - обеспокоены люди.