Вернуть прежнее время: казахстанцы начали подавать обращения в Конституционный суд
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Алматы. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Граждане Казахстана начали подавать обращения в Конституционный суд о нарушениях их прав в связи с принятием постановления о введении единого часового пояса.
Вчера мы успели подать первые два заявления, а сегодня мы объявляем, что любой человек может подать в Конституционный суд и это надо сделать, потому что мы должны отработать те правовые механизмы, которые у нас имеются. И шаблон этого обращения будет размещен на наших страницах в соцсетях", - сказал в среду на пресс-конференции в Алматы юрист ОФ "Международная правовая инициатива" Амангельды Шорманбаев.
Он также осветил несколько правовых аспектов обращения. Его основой является оспаривание неконституционности постановления правительства Республики Казахстан, в которое внесли изменения об объединении часовых поясов.
Юрист перечислил, какие конституционные права казахстанцев нарушает данное постановление.
Первое - наша Конституция говорит, что права человека могут ограничиваться только законами. Постановление правительства законом не является. Законы формально принимает парламент. И он не принимал никакого закона об объединении часовых поясов. Это нарушение процедурной части Конституции, ну и компетенция парламента была присвоена правительством", - пояснил спикер.
Он подчеркнул, что режимы, где правительство присваивает полномочия парламента, являются диктаторскими и авторитарными.
Второе - в Конституции записаны основные права человека, которые это постановление нарушает. В частности, право на здоровье, право на равенство перед законом, право на жизнь и право на участие в управлении делами государства", - перечислил Шорманбаев.
Нарушение права на здоровье, по его мнению, не требует больших доказательств. Есть свидетельства медиков, об этом также говорят результаты проведенного исследования.
Что касается равенства перед законом. Для западных областей Казахстана вообще ничего не изменилось, для них нет никакого вреда, в отличие от центральных и восточных областей. И люди поставлены в неравные условия", - добавил эксперт.
По его словам, государство несет обязательства охранять жизнь человека от причинения смерти и предотвращать всевозможные смертельные случаи всеми возможными способами.
Но мы видим, что ранее наступление темноты провоцирует определенную преступность, ДТП, то, что дети могут попадать в эти ДТП, пострадать или погибнуть. То есть рукотворно создаются такие условия, при которых жизнь человека в двух третях областей Казахстана подвергается опасности", - заявил спикер.
Согласно стандартам ООН, право на жизнь может быть нарушено не только, когда человек лишен жизни, его убили или что-то с ним произошло, но и тогда, когда государство ставит жизнь человека под угрозу.
Это тот самый случай, с объединением часовых поясов, когда государство намеренно рукотворным образом ставит жизнь казахстанцев под угрозу. Это прямое нарушение права на жизнь", - подчеркнул Шорманбаев.
Нарушено также право казахстанцев на управление делами государства.
Каждый из нас должен был поучаствовать в принятии этого решения. Наше мнение в этом вопросы должны были выслушать. Но никаких слушаний не было, и никто не собирается это мнение выслушивать и каким-то образом воспринимать. Это тоже нарушение. Именно об этом говорится в нашей конституционной жалобе", - пояснил эксперт.
Напомним, ранее житель Восточно-Казахстанской области, юрист Серикжан Ахметжанов подал в суд на правительство Казахстана из-за перевода времени на час назад. Заседание по делу состоится на следующей неделе, 12 декабря.
Юрист Анна Чернова на вчерашней пресс-конференции заявила, что она, ее супруг и другие неравнодушные коллеги планируют присоединиться к этому делу. По ее словам, в суд также будут вызывать представителей разных министерств.
Мы будем ходатайствовать о том, чтобы нам все-таки предоставили эти научные исследования. И я сейчас ищу экспертов", - заявила Чернова.
Она обратилась к специалистам, которые могли бы дать научное обоснование последствиям перевода часов, с предложением выступить в суде.
Мы понимаем, что у государства всегда на один патрон больше. И несмотря на то что они придут с каким-нибудь одним заключением, нам все равно нужно будет предоставлять в противовес свои доказательства (...) Правительство будет нам доказывать, что они сделали все в соответствии с законом, мы будем все равно предоставлять свои доказательства. Мы сейчас углубились в эту тему и нашли множество нарушений. Я не буду их сейчас озвучивать, чтобы не предвосхитить и не добавить еще патронов той стороне", - заключила юрист.
Она добавила, что очень позитивно смотрит на этот процесс и надеется на объективное рассмотрение данного дела судом.
Напомним, вчера на пресс-конференции спикеры также рассказали, кто инициировал переход Казахстана на единый часовой пояс и какие последствия это имело для здоровья и безопасности казахстанцев, а также торговли.