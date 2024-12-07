Кто инициировал переход Казахстана на единый часовой пояс

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Алматы. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты из Костанайской и Кызылординской областей инициировали перевод всего Казахстана на единый часовой пояс. Об этом заявил на пресс-конференции в Алматы общественный деятель Казбек Бейсебаев.





Как говорится, страна должна знать своих героев. Инициаторами официальными этого перехода целой страны (на единый часовой пояс. - Прим. ред.) являются три депутата: Еркин Абил, Мурат Абенов и Берик Бейсенгалиев. Именно они в октябре, год назад, написали письмо на имя бывшего премьер-министра с просьбой ввести всю страну в единый часовой пояс", - сказал он.





Казбек Бейсебаев отметил, что Еркин Абил и Берик Бейсенгалиев из Костанайской области, а Мурат Абенов из Кызылординской области.





По их запросу правительство создало рабочую группу. В качестве научных экспертов были выбраны Болат Нурхожаев и Амир Куат.





Болат Нурхожаев - строитель, окончил техникум. В 2010 году, согласно официальной биографии, закончил Казахскую инженерно-техническую академию. Эта Казахская инженерная академия получила государственную лицензию, то есть стала действительно университетом, в 2007 году. Такой только что созданный университет создал нашего ученого. Второй ученый - это Амир Куат, он закончил Казахский агротехнический университет. Зачитаю цитату из его портфолио: "ученый, новатор, изобретатель, предприниматель, специализируется на управлении рисками и прогнозировании в любой сфере деятельности". Вот такие у нас ученые", - сказал Казбек Бейсебаев.





Спикер отметил, что представители правительства, обосновывая введение единого часового пояса, всегда опираются на Международный альянс за естественное время.





Это просто объединение людей разных стран, которые выступают, чтобы люди жили по световому времени. Это все равно, что объединение любителей пива и так далее. Но почему-то наше правительство вот это простое международное объединение сделали основой и все время на них ссылаются", - сказал Казбек Бейсебаев.









По его словам, активисты подавали обращения о проведении мирных митингов за возврат времени в 11 городах, однако им отказали.





Он отметил, что изменение часового пояса без учета мнения граждан переведенных областей является грубым нарушением их конституционных прав.





Правительство объясняло в лице разных министров, что оно будет изучать (вопрос влияния единого часового пояса на население. - Прим. ред.), тем самым правительство признало, что оно проводит большой масштабный эксперимент над 15 миллионами граждан Казахстана. Именно столько людей проживает на этой территории, где поменяли время", - сказал Казбек Бейсебаев.





Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта 2024 года перевелистрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали противперехода на единый часовой пояс. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала 50 тыс. голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.





В ходе рассмотрения петиции, выступавшие отмечали, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Им не удалось найти в открытом доступе исследования казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях.





Центр исследований "Сандж" провел социологическое исследование о влиянии на граждан единого часового пояса в Казахстане. Его результаты показали, что единый часовой пояс повлиял отрицательно на 11,5 млн казахстанцев. Изменение времени негативно сказалось на здоровье, самочувствии, сне, безопасности, торговле, выросло количество ДТП, отмечается рост потребления электроэнергии. Наиболее сильно это ощущается в восточных областях.





Напомним, в ноябре в EGov mobile появился опрос на тему перевода времени. Он существовал в приложении три дня, а затем исчез





Ранее Казахстанская исследовательница изучила опыт Чили, где с сокращением дневного времени на 20% выросла преступность. Казахстанка провела параллель данных чилийского исследования с внедрением единого часового пояса в Казахстане.





Об установлении единого часового пояса в Казахстане неоднократно высказывались казахстанские и зарубежные эксперты.





Известный семейный врач и педиатр Дмитрий Киреев рассказал о негативных последствиях перевода времени.





Американский хронобиолог назвала странным решение властей Казахстана о переводе часов и предупредила, что недостаток сна может привести к усилению воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, заболеваниям почек и другим долгосрочным осложнениям по здоровью.





Ведущий эксперт- сомнолог из РФ, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, основатель Российского общества сомнологов, профессор, один из пионеров сомнологии в СНГ Роман Бузунов также прокомментировал перевод часов в Казахстане. Он в шутку называл то, что произошло в Казахстане, "заговором пожилых жаворонков".





Врач- эндокринолог , кандидат медицинских наук Денис Лебедев рассказал о негативных для здоровья последствиях, с которыми могут столкнуться некоторые казахстанцы после перехода на единый часовой пояс. Недосып, нарушения циклов сна и бодрствования имеют негативный эффект, заявил эксперт.



