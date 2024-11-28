Министр науки прокомментировал цели опроса населения о смене часового пояса
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Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса парламента министр науки и высшего образования Республики Казахстан назвал причины создания опроса о переводе времени и объяснил, почему опрос столь быстро исчез с платформы eGov mobile, передает корреспондент агентства.
Мы инициировали такое небольшое исследование. 200 тысяч человек была выборка рекомендована. Буквально за три дня мы эти цифры набрали. Эти данные сейчас передадим нашим ученым. Конкурс (на проведение исследования. - Прим. ред.) мы объявим на следующей неделе. Это займет, я думаю, около месяца, может, чуть больше, сами конкурсные процедуры. Там будет определено конкретное техническое задание, суммы исследования. Мы планируем в январе, с начала следующего года это исследование запустить", - сообщил министр.
По его словам, суть большого исследования, в рамках которого проводили опрос, в основном направлена на изучение влияния смены часового пояса на здоровье.
Если на всю критику посмотреть, в основе что лежит? Что неудобно, что мешает бодрствованию, мешает режиму сна - все это основные вопросы, которые поднимаются, на них и будет направлен фокус исследования", - объяснил министр.
Глава МНВО дополнил, что заказчиком исследования по теме влияния смены часового пояса на организм является Министерство здравоохранения.
Программно-целевые гранты в основном идут на три года исследований. Но здесь мы на три года, наверное, не будем затягивать, постараемся в следующем году основную часть исследований завершить", - уточнил Саясат Нурбек.
Ранее стало известно об исчезновении опроса о переводе времени из еGov mobile. Он существовал в приложении три дня.
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта 2024 года перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала 50 тыс. голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.
В ходе рассмотрения петиции, выступавшие отмечали, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Им не удалось найти в открытом доступе исследования казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях. А один из инициаторов смены часового пояса Болат Нурхожаев, который выступал экспертом по хронобиологии, имеет образование строителя.
Казахстанские активисты не оставляют надежды вернуть время назад, они собрали более 90 тысяч живых подписей за возврат прежнего часового пояса. Оригиналы подписных листов активисты направляют депутатам парламента, чтобы вновь поднять вопрос о переводе часов.
В соцсетях граждане до сих пор активно обсуждают вопрос и требуют вернуть прежнее время.