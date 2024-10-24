Не нужно играть со здоровьем человека - биолог объяснил вред смены часового пояса

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Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Известный казахстанский педагог, биолог Александр Кинцель в - Известный казахстанский педагог, биолог Александр Кинцель в интервью специально для Kazakhstan Today рассказал о тяжелых последствиях, с которыми сталкиваются казахстанцы вследствие перевода времени на час назад.





Люди просят оставить то время, в котором они жили несколько десятилетий, и не нужно играть со здоровьем человека. Наш часовой пояс - единственно подходящий. Это же не просто так было решено очень давно, для этого проводились определенные исследования", - заявил биолог.





По его словам, нарушение биологических циркадных ритмов может вызвать так называемый внутренний джетлаг - расстройство биологических ритмов. Тело человека продолжает функционировать по старому времени, переживая стресс из-за несовпадения с новыми часами.





Вместе с тем, отметил специалист, невозможно выявить среднее время привыкания к новому времени, потому что все люди уникальны, с различным генотипом, аминокислотной последовательностью в белках и прочими. Теперь эту уникальность подвергли серьезным стрессовым ситуациям.





Когда переводили время назад, у граждан Казахстана никто не спросил. Это самое главное. При этом о строительстве атомной станции нас спросили, а про перевод времени - почему-то нет. Хотя это такое же важное решение для всего населения", - добавил эксперт.





Между тем зампремьера Серик Жумангарин заявил, что правительство не намерено заново поднимать вопрос о переводе времени. Журналисты спросили Жумангарина, читает ли он возмущения миллионов казахстанцев, которые не перестают требовать возвращения прежнего часового пояса.





У любого решения всегда будут те, кто за и против него. То, что многие из них говорят, не подтверждается. Это ущерб здоровью - напротив; перепотребление электроэнергии и плата за нее тоже не подтверждается", - ответил чиновник.



Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс.





После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном и плохое самочувствие. С переводом времени сократился световой день. Казахстанцы высказывали недовольство тем, что стало рано темнеть и учащимся второй смены школьникам приходится возвращаться домой в темноте. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала 50 тыс. голосов.





Сегодня появилась новая петиция о переводе времени на 2 часа вперед в центральных, восточных областях и городах Республики Казахстан. Отмечается, что перевод времени на 2 часа вперед поможет: снизить нагрузку на электросети и сэкономить электроэнергию, увеличить безопасность для граждан, увеличить экономику за счет роста бизнеса.