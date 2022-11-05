В Алматы начали сносить VIP-терминал международного аэропорта

Алматы. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы начались работы по переносу старого здания VIP-терминала международного аэропорта, сообщает пресс-служба аэропорта.
Работы по переносу начались после проведения общественных обсуждений. Имеются все разрешительные документы. Новое здание VIP-терминала будет стоять в 420 метрах юго-восточнее по улице Ахметова, туда будут перенесены ключевые культурные элементы, такие как витражи и элементы бельведера. По одной детали были извлечены витражи и оконные рамы, вручную очищены от многочисленных слоев краски ключевые элементы фасада, чтобы снять копии элементов. Был создан цифровой двойник здания", - проинформировали в пресс-службе.
Сообщается, что новый терминал должен был быть закончен в первом квартале 2024 года, но так как проводилась международная экспертиза по оценке культурного наследия VIP-терминала и консультации с общественностью, дата окончания строительства была перенесена на лето 2024 года.
Между тем алматинские активисты попытались вручить руководству аэропорта Алматы и турецким инвесторам художественную инсталляцию с топором, воткнутым в макет VIP-терминала аэропорта.
Сегодняшнее мероприятие посвящено медленному убийству визитной карточки нашего города. Несмотря на все протесты историков и архитекторов, каждый день идет уничтожение таких важных и исторических объектов. Своей акцией мы хотим показать, что алматинцы выражают протест против этого вандализма", - цитирует zakon.kz художницу Салтанат Ташимову.
Активисты попытались передать свое творение руководству компании. Но дальше фойе охрана никого не пропустила. Макет пришлось оставить у стойки.
Напомним, в начале августа стало известно, что в Алматы за счет средств крупного инвестора строится новый терминал международного аэропорта.
По словам руководителя управления предпринимательства и инвестиций города Алматы Берика Солтанбаева, новый терминал позволит увеличить пропускную мощность аэропорта с нынешних 2,5 миллиона пассажиров в год до 14 миллионов.
Общая стоимость проекта составляет 90 млрд тенге. Срок реализации запланирован на 2024 год", - сказал Берик Солтанбаев.
Позже общественники выразили несогласие с данным решением. В Алматы был проведен ряд общественных консультаций по вопросу строительства нового международного терминала и судьбы VIP-терминала.
На публичных слушаниях общественники детально оценивали окончательный вариант расширения аэропорта.
Кроме того, известный экономист и энергетик - бывший глава корпорации KEGOC Асет Наурызбаев провел одиночный пикет перед зданием отеля Ritz-Carlton, где проходили третьи общественные слушания.
В октябре пресс-служба Международного аэропорта Алматы сообщила, что пристройку к старому зданию VIP-терминала снесли.
Была снесена пристройка к старому зданию VIP-терминала. Сейчас идет бережный перенос ключевых архитектурных элементов основного здания", - заявили в пресс-службе аэропорта.