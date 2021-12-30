Водитель погиб в результате лобового столкновения двух авто в Костанайской области

Как сообщили в департаменте полиции, ДТП случилось около семи вечера 27 декабря,, пишет "Алау".
Он выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомашиной Opel Astra под управлением 28-летнего жителя Костаная. Оба транспортных средства зарегистрированы на территории РФ. В результате ДТП водитель ВАЗ-2110 госпитализирован в Костанайскую областную больницу, где в последующем скончался. Также в больницу была госпитализирована пассажир ВАЗа. Водитель Opel Astra обратился в Костанайскую городскую больницу", - сообщили в пресс-службе.
По факту ДТП проводится досудебное расследование по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса РК.
Как сообщалось ранее, ДТП с участие двух автобусов произошло в Алматы.
Также напомним, что три человека погибли при столкновении автобуса и автомобиля в Алматинской области.