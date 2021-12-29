Три человека погибли при столкновении автобуса и автомобиля в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. 28 ДЕКАБРЯ - Смертельная авария с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля произошла 27 декабря около 21.40 в Жамбылском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации пресс-службы департамента полиции Алматинской области, 25-летний водитель автомашины "Мерседес бенс" на 108 километре автодороги Алматы - Бишкек, не справившись с рулевым управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автобусом "Ван Холл".
В салоне легковой автомашины находились шесть человек, трое из них погибли на месте происшествия, еще трое с различными травмами госпитализированы", - говорится в сообщении полиции.
Отмечается, что пассажиры автобуса в ДТП не пострадали.
Обстоятельства дорожной аварии выясняются сотрудниками полиции, продолжающие работать на месте происшествия.