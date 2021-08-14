Волонтеры Мангистауской области опубликовали фото изможденных лошадей

Фото: Lada.kz

АКТАУ. 13 АВГУСТА - Волонтеры "Клуба добряков Актау" отправились в село Таушык и стали свидетелями катастрофического состояния животных, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Волонтеры опубликовали фотографии изможденных и погибших животных. Неравнодушные жители занимаются сбором средств, а также закупкой и доставкой кормов в фермерские хозяйства, сообщает " Лада ".

Этих лошадей сняли в селе Таушык. Ребята сегодня поехали туда познакомиться еще с одним фермером. У него маленькое хозяйство из 15 лошадей", - сообщили в "Клубе добряков Актау".

Животные, по словам волонтеров, погибли буквально на их глазах.

Напомним, 3 июля Министерство сельского хозяйства Казахстана сообщило о стабилизации обстановки и прекращении гибели скота в Мангистауской и Кызылординской областях.

14 июля появилось видео, на котором заснято, как жители региона кормят своих домашних животных размоченным картоном вперемешку с отрубями.

15 июля исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Ербол Карашукеев встретился с животноводами, руководителями крестьянских хозяйств и предпринимателями Мангистауской области. В ходе встречи с фермерами он сообщил об оперативных мерах, предпринимаемых правительством и Минсельхозом для помощи аграриям, пострадавшим от сильнейшей засухи в регионе. В ходе встречи с животноводами Ербол Карашукеев сообщил , что министерством проработан вопрос выпаса скота и сенокошения на территориях лесных хозяйств и резерватов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства