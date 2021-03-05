Воспитателя и директора детского сада в Усть-Каменогорске уволили из-за жестокого обращения с детьми

3 марта 2021 года родительница одного из воспитанников детского сада "Арман" обратилась в управление образования Восточно-Казахстанской области по факту жестокого обращения с детьми со стороны воспитателя группы "Еркетай". Начато досудебное расследование по УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". В настоящий момент проводится расследование. Назначены экспертизы. Директор детского сада и воспитатель уволены с занимаемых должностей по статье 52 Трудового кодекса РК", - сообщили в акимате.
Отмечается, что сегодня, руководство управления образования ВКО проведет встречу с родителями детского сада.
Лучшие психологи города будут привлечены для работы с детьми. Вопрос находится на контроле у руководства области", - подчеркнули в пресс-службе.
Поводом для расследования и увольнения стали видеозаписи, на которых зафиксировано грубое, даже жестокое, обращение воспитателя с детьми.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства