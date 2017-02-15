Астана. 15 февраля. Kazakhstan Today - Завершены технические работы по восстановлению работоспособности государственной базы данных "Регистр недвижимости", сообщили в пресс-службе Госкорпорации "Правительство для граждан".

Теперь казахстанцы снова могут получать в ЦОНах весь спектр государственных услуг, передает Kazakhstan Today.

"Во время сбоя системы были недоступны услуги по линии недвижимости. Кроме того, желающие прописаться не могли воспользоваться возможностью проверить регистрационный код адреса, что затрудняло временную регистрацию по месту жительства", - напомнили в пресс-службе.

Отмечается, что в ЦОНах страны продолжается временная регистрация, которую в данный момент казахстанцы могут получить без очередей. Загруженность ЦОНов можно увидеть на официальном сайте госкорпорации www.goscorp.kz , информация на котором обновляется каждый час.

Восстановить работу базы данных планировалось 14 февраля, но завершить ее удалось только сегодня.

Как сообщалось ранее, в 08.00 утра 13 февраля был зафиксирован сбой в государственной базе данных "Регистр недвижимости" Министерства юстиции РК, в связи с чем в ЦОНах оказался недоступен ряд услуг. По информации госкорпорации "Правительство для граждан", недоступны следующие услуги: госрегистрация прав (обременений) на недвижимое имущество; выдача дубликата правоустанавливающего документа на недвижимое имущество; выдача техпаспорта объектов недвижимости; выдача дубликата техпаспорта объектов недвижимости; выдача копий документов регистрационного дела, заверенных регистрирующим органом, включая план (схемы) объектов недвижимости; выдача справки о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках; выдача справки об отсутствии (наличии) недвижимого имущества; выдача справок о зарегистрированных и прекращенных правах на недвижимое имущество; выдача приложения к техпаспорту, содержащему сведения о собственнике (правообладателе) недвижимого имущества; регистрация по месту жительства граждан РК; постановка на учет и очередность, а также принятие местными исполнительными органами решения о предоставлении жилища гражданам, нуждающимся в жилище из госжилфонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде; назначение жилищной помощи; выдача справки по определению адреса объектов недвижимости на территории РК.

В госкорпорации пояснили, что услуга по регистрации граждан Казахстана по месту жительства включает в себя как постоянную, так и временную регистрацию. Таким образом, услуга по регистрации граждан станет доступной только после устранения неполадок в базе данных.

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