Система Orphus

Врач рассказал, чем новый коронавирус опаснее предыдущих

10.04.2020, 21:10 7075
Врач рассказал, чем новый коронавирус опаснее предыдущих
Москва. 10 апреля. Kazakhstan Today – Российский врач Александр Мясников рассказал, чем новый коронавирус опаснее предыдущих, передает Kazakhstan Today.
 
По словам медика, пациенты с новым коронавирусом успевают заразить большее число людей, чем во время предыдущих вспышек инфекции.
 

Почему предыдущий SARS 2002 года, коронавирус, был менее заразным, сошел на нет? Или 2012 года. А там смертность была в одном (случае. - Прим. редакции) десять процентов, в другом - 35 процентов", - рассказал Александр Мясников в эфире программы "Соловьев Live" на YouTube.

 
Он отметил, что раньше, заболев коронавирусом, люди сразу начинали чувствовать себя плохо и попадали в больницу, не контактируя с остальными.
 

Они не гуляли с собачками и не распространяли инфекцию вокруг себя", - цитирует Мясникова РИА Новости.

 
По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире заразились почти полтора миллиона человек, около 88 тысяч умерли. В России выявили 11 917 больных коронавирусом, 94 человека скончались, почти 800 выздоровели.
 
В Казахстане на 20.15 10 апреля подтверждены 808 случаев регистрации коронавируса, выздоровели 64 человека, погибли 10. 
 
Из-за пандемии COVID-19 в стране до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая