Врач рассказал, чем новый коронавирус опаснее предыдущих

Москва. 10 апреля. Kazakhstan Today – Российский врач Александр Мясников рассказал, чем новый коронавирус опаснее предыдущих, передает Kazakhstan Today.

По словам медика, пациенты с новым коронавирусом успевают заразить большее число людей, чем во время предыдущих вспышек инфекции.

Почему предыдущий SARS 2002 года, коронавирус, был менее заразным, сошел на нет? Или 2012 года. А там смертность была в одном (случае. - Прим. редакции) десять процентов, в другом - 35 процентов", - рассказал Александр Мясников в эфире программы "Соловьев Live" на YouTube.

Он отметил, что раньше, заболев коронавирусом, люди сразу начинали чувствовать себя плохо и попадали в больницу, не контактируя с остальными.

Они не гуляли с собачками и не распространяли инфекцию вокруг себя", - цитирует Мясникова РИА Новости .

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире заразились почти полтора миллиона человек, около 88 тысяч умерли. В России выявили 11 917 больных коронавирусом, 94 человека скончались, почти 800 выздоровели.

В Казахстане на 20.15 10 апреля подтверждены 808 случаев регистрации коронавируса, выздоровели 64 человека, погибли 10.

Из-за пандемии COVID-19 в стране до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения.

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