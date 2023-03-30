Все в копоти и золе - жители Экибастуза жалуются на черный дым  

Фото: instagram/ete_ekb

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Экибастуз. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Экибастуза жалуются на идущий с ТЭЦ грязный черный дым, из-за которого в городе трудно дышать, а все окна и полы в копоти и золе.





В видео, выложенном очевидцами в Instagram-паблике ekibastuz.live , видно, что город накрывает плотная пелена черного дыма.





31 микрорайон весь в копоти и в золе, на улице дым, смог стоит. В квартире босыми ногами пройти нельзя, как будто по земле босиком ходишь, хотя каждый день полы моешь";





Только что смотрела на ТЭЦ, там такой дым валит и не только из трубы";





Да это ужас, живем в 31 микрорайоне, все машины в золе, в квартире ужас, окна нельзя открыть, летит зола", - пишут в комментариях возмущенные жители.









Ситуацию прокомментировали в ТОО "Экибастузтеплоэнерго".





В настоящее время на станции в работе находятся три котлоагрегата №№ 9, 12 15. Специалистами ведутся мероприятия по подготовке оборудования станции к выводу в ремонт. Сейчас на станции производится сработка оставшегося топлива (сжигание угольной пыли) в бункерах одного из котлоагрегатов для последующего вывода котла в ремонт. Именно поэтому жители города могут наблюдать идущий со станции темный дым", - говорится в сообщении.





В компании отметили, что это обязательная процедура до вывода котлов в ремонт во избежание тления и воспламенения угольной пыли в бункерах котлоагрегатов.





Там также напомнили, что в период летней ремонтной кампании на Экибастузской ТЭЦ планируется провести капитальный ремонт 8 котлоагрегатов (3 энергетических котлоагрегатов и 5 водогрейных).





Напомним, ДКРЕМ Павлодарской области оштрафовал компанию на сумму 27,6 млн тенге за некачественное отопление. Ранее, в январе, ТОО "Экибастузтеплоэнерго" уже штрафовали за нарушение правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, техники безопасности и др.





Напомним, произошедшая в ноябре прошлого года авария на теплосетях Экибастуза оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. В первые часы аварии было 70 прорывов на теплосетях, из них 15 - крупные. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. На момент технологического нарушения без теплоснабжения осталось 149 многоэтажных жилых домов из 689, которые есть в городе, а также порядка 200 частных домов и 10 школ и детсадов. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение.



