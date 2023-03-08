07.03.2023, 08:35 72631
Экибастузцам частично спишут оплату за услуги теплоснабжения
Фото: Depositphotos
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Экибастуз. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ТОО "Экибастузтеплоэнерго" сообщили о 70-процентном списании фактического начисления за услуги теплоснабжения населению города Экибастуза за февраль 2023 года вне зависимости от наличия приборов учета в связи с несоблюдением температурного графика теплоснабжения города.
В настоящее время специалистами проводятся регулировочные работы по восстановлению температурных параметров на магистральных и внутриквартальных сетях города", - проинформировали в пресс-службе предприятия.
Также всем потребителям, имеющим просроченную дебиторскую задолженность по тепловой энергии, начисление пени произведено не будет.
Напомним, произошедшая 27 ноября крупная авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение. 7 января на Экибастузской ТЭЦ вновь произошла авария. Из-за свищей поочередно вышли из строя три котлоагрегата. Жители жаловались на холод в квартирах.
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры для стабилизации тепла в домах Экибастуза. Министр нацэкономики Куантыров сообщил, что с весны этого года планируется повышение тарифов на комуслуги. Набольшее повышение ожидается для жителей Экибастуза в связи с высоким износом сетей. Предполагается, что квитанции с новыми тарифами жители данных городов получат уже весной - в марте или апреле.
В ночь на 18 февраля на ТЭЦ опять произошла авария. Горожане жаловались на холод в квартирах, учащиеся города были переведены на дистанционное обучение.
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08.03.2023, 19:33 841
Алматинцев предупредили об угрозе схода лавин в горах
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Алматы. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В бассейнах рек Улкен и Киши Алматы высталвеныблокпосты в связи с опасностью схода лавин, сообщили в ДЧС города.
На основании штормового предупреждения № 6 о лавинной опасности ДЧС информирует, в период 8-10 марта в связи с оттепелью, неустойчивым состоянием снежного покрова и ожидаемыми сильными осадками в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы возможен сход снежных лавин", - говорится в сообщении ДЧС Алматы.
Жителей и гостей города просят воздержаться от похода в горы и выхода на заснеженные склоны чтобы не спровоцировать сход лавин.
Если же вдруг туристам понадобится помощь, можно звонить по следующим номерам: 112, 109 или 8(727) 372 -15-60 (дежурно-диспетчерское отделение ГУ "РОСО МЧС РК)", - добавили в ведомстве.
08.03.2023, 09:29 21876
В Мангистауской области в ближайшие 5 лет качество дорог улучшится на 99%
Фото: Amanat
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Актау. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня кандидаты в депутаты областного маслихата от партии "Amanat" Нури Тумышев, Тимур Токенулы, Анар Шамшадинова, Раушан Аймурзаева, Ирина Беляева встретились с коллективом ТОО "НМСК "Казмортрансфлот".
На встрече Нури Лазырулы поздравил прекрасную половину коллектива с 8 Марта, а затем разъяснил предвыборную программу партии.
Также было сказано и о качестве дорог в рамках предвыборной программы.
В настоящее время доля дорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии составляет 96%. При этом 68,6% внутрисельских дорог региона и 23% городских дорог находятся в неудовлетворительном состоянии. Поэтому партия намерена содействовать ряду мероприятий по улучшению качества автодорог до 2027 года. Строительство и реконструкция 450 км автомобильных дорог областного и районного значения, средний ремонт дорог областного и районного значения протяженностью более 250 км, строительство, реконструкция и средний ремонт не менее 600 км внутрисельских и городских дорог в городе Жанаозен и Мунайлинском, Мангистауском, Бейнеуском районах. Данные меры позволят к 2027 году увеличить долю дорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии с 96% до 99%. Также снизит долю внутрипоселковых дорог в неудовлетворительном состоянии с 68,6% до 59,3% и долю городских дорог с 23% до 13,6%", - отметила Анар Шамшадинова.
ТОО "НМСК "Казмортрансфлот" - национальная морская транспортная компания по Казахстану. Сегодня у компании есть танкеры, буксиры, а также суда для перевозки крупногабаритных грузов и баржи, предназначенные для различных целей. В соответствии с этим, ТОО "НМСК "Казмортрансфлот" является высокоэффективной и высокорентабельной компанией, соответствующей самым высоким международным стандартам безопасности и качества судоходства в стране.
Коллектив компании, работа которого, очень важна не только для региона, но и для страны, на встрече выслушал ход предвыборной программы, дал положительную оценку работе партии в ближайшие 5 лет.
Изготовлено: Пресс-служба Мангистауского областного филиала партии "AMANAT" (город Актау, 14 мкр, зд.36 А)
Заказчик: Н.К. Карасаев
Оплачено из средств Избирательного фонда общественного объединения "Партия "AMANAT" на выборах депутатов Мангистауского областного маслихата.
*Запрещается перепечатка, дублирование, копирование, перепубликация, репосты и прочее воспроизведение и/или распространение данной информации в любых средствах массовой информации (на сайтах, в аккаунтах СМИ, в социальных сетях и на блог-платформах, в мессенджерах). Также запрещено распространение данной информации в социальных сетях, аккаунтах социальных сетей и социальных платформ, мессенджерах.
07.03.2023, 18:09 51706
В трех областях Казахстана временно ограничили движение на трассах
Дороги закрыты в Акмолинском, Северо-Казахстанском и Костанайском регионах
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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В трех областях Казахстана в связи с ухудшением погодных условий введено временное ограничение движения на 9 участках автодорог республиканского значения.
По состоянию на 17.30 7 марта в 3 областях в связи с ухудшением погодных условий введено временное ограничение движения на 9 участках автодорог республиканского значения. Так, дороги закрыты в Акмолинском, Северо-Казахстанском и Костанайском регионах", - сообщает "КазАвтоЖол".
Для очистки республиканских автодорог задействовано 400 единиц дорожно-эксплуатационной техники и 500 человек.
Напомним, вчера на 15 участках автодорог в Актюбинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях было перекрыто движение из-за непогоды. Дорожные службы этих регионов переведены в усиленный режим работы.
Напомним, ранее в МВД призвали водителей не выезжать на закрытые трассы в непогоду. В случаях неповиновения водителям грозит штраф 30 МРП (103 500 тенге) или административный арест до 15 суток.
07.03.2023, 15:11 57161
В Казахстане предлагают легализовать автомобили без техпаспорта и ПТС
Комитет административной полиции Министерства внутренних дел РК разработал соответствующий проект постановления
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане предлагают легализовывать автомобили без технического паспорта и паспорта транспортного средства.
Комитет административной полиции Министерства внутренних дел РК разработал проект постановления о внесении дополнений и изменений в постановление правительства Республики Казахстан от 9 января 2023 года № 13 "Об утверждении правил, условий и сроков применения ставки сбора за первичную регистрацию отдельных категорий транспортных средств, ввезенных на территорию Республики Казахстан до 1 сентября 2022 года, и освобождения физических лиц, осуществивших ввоз таких транспортных средств от расширенных обязательств производителей (импортеров), а также категорий транспортных средств".
Согласно тексту постановления, в случае отсутствия сведений о прохождении таможенной очистки транспортного средства и если транспортное средство не находится в розыске, допускается применение ставки сбора за его первичную государственную регистрацию в размере 200 000 тенге на основании:
- заявления, в котором указываются обстоятельства приобретения заявителем транспортного средства;
- акта осмотра транспортного средства, выданного уполномоченным сотрудником органов внутренних дел;
- диагностической карты технического осмотра.
Транспортные средства, указанные в пункте 12-1 настоящих правил, подлежат эксплуатации только на территории Республики Казахстан, изменение права собственности в отношении таких транспортных средств не допускается", - отмечается в проекте постановления.
В свидетельстве о регистрации такого транспортного средства указывается следующая запись "Запрет на изменение права собственности, допускается эксплуатировать только на территории РК".
Напомним, в Казахстане с 23 января 2023 года проводится легализация иностранных автомобилей. Процесс продлится до 1 июля 2023 года.
07.03.2023, 14:39 58206
Бейсембаев прокомментировал возможность проведения последнего звонока 25 мая
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев в кулуарах правительства прокомментировал возможность проводить последний звонок 25 мая.
Много родителей говорят о возвращении 25 мая обратно. Принять решение и в этом году сразу же поменять не так просто. Это повлияет на учебные планы, которые были заранее приняты, это часы учителей и запланированный объем учебного материала", - цитирует zakon.kz Гани Бейсембаева.
Между тем министр заверил, что в этом году принятое решение будет до конца осуществлено. Как подчеркнул министр, окончательное решение за экспертным сообществом, сообщает tengrinews.kz.
В целом нужно еще раз собрать экспертное сообщество, обсудить это с родителями, провести разъяснительную работу и принять определенные конкретные решения. Я сейчас поручил своей команде, в данном направлении работа начата. Но хочу заверить, что в этом году, скорее всего, принятое решение будет осуществлено. Поэтому никак невозможно сразу же на 25 мая вернуть учебный год", - заявил он.
Напомним, в Казахстане перенесли дату последнего звонка в школах.
Продолжительность учебного года в казахстанских школах составляет 36 недель. Традиционно, как нам всем известно, учебный год начинается 1 сентября. С этого года учебный год завершается у нас 31 мая. 31 мая - это учебный день, где помимо уроков будут проводиться внеклассные мероприятия с учетом возрастных особенностей детей. 1 июня дети официально выходят на летние каникулы. Этот день является Международным днем защиты детей. Наряду с этим праздником будут проводиться праздники последних звонков", - проинформировала председатель Комитета среднего образования Гульмира Каримова.
07.03.2023, 11:03 66756
Смаилов о безопасности в школах: К охране привлекают неподготовленных людей Дополнено
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов на заседании правительства дал ряд поручений, направленных на усиление безопасности в школах и цифровизацию учебного процесса, передает корреспондент агентства.
Говоря о проблемах безопасности детей в школах, премьер подчеркнул, что даже среди школ с установленным видеонаблюдением фиксируется техническое несоответствие камер для такой работы. Порядка 1100 школ республики не подключены к центрам оперативного управления полиции. Не в полной мере соблюдается пропускной режим.
В Туркестанской и Северо-Казахстанской областях в школах нет лицензированной охраны. В охранные предприятия зачастую привлекают неподготовленных людей. Все эти вопросы надо решать, поскольку речь идет о безопасности наших детей", - высказался он.
Смаилов дал поручение акиматам регионов до 1 апреля завершить оснащение школ соответствующими системами безопасности.
Это касается видеонаблюдения с выходом на центры оперативного управления полиции, обеспечения специализированной охраной и тревожными кнопками", - уточнил он.
Министерству просвещения совместно с заинтересованными госорганами в трехдневный срок поручено внести в правительство доработанный проект комплексного плана по защите детей.
Он, уточнил Смаилов, должен включать в том числе мероприятия по совершенствованию алгоритма межведомственного взаимодействия уполномоченных органов.
Министерствам просвещения, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям поручено обеспечить качественный мониторинг организаций образования на предмет соблюдения требований безопасности.
Что касается работы по цифровизации учебного процесса в школах, премьер обратил внимание на необходимость обеспечения учащихся электронными учебниками.
Они должны содержать анимационные, мультимедийные компоненты и задания. Эти учебники должны быть доступны на любом компьютере или мобильном гаджете", - пояснил глава правительства, отметив, что учебный процесс должен строиться с использованием интерактивных, современных образовательных технологий.
Для сокращения разрыва в качестве знаний у учащихся города и села в первую очередь нужно обеспечить сельские школы интерактивным и компьютерным оборудованием. Это позволит внедрять инновационные методы преподавания даже в малокоплектых удаленных школах, сказал Смаилов.
Учитывая вышеизложенное, глава кабмина дал поручение министерствам просвещения и цифрового развития и акиматам до 15 марта принять дорожную карту по цифровизации учебного процесса.
В ней должны быть предусмотрены меры по переводу учебных материалов в цифровой формат, обеспечению школ интерактивным оборудованием, внедрению современных образовательных технологий", - подчеркнул Алихан Смаилов.
Министерству цифрового развития и акиматам регионов надо принять меры по увеличению скорости интернета в школах, обеспечению школ волоконно-оптическими, локальными и беспроводными сетями.
Акимам регионов необходимо взять на персональный контроль вопросы безопасности учебных заведений и цифровизации сферы образования", - резюмировал премьер.
В свою очередь министр просвещения РК Гани Бейсембаев доложил, что в настоящее время 79% учебников переведены в цифровой формат, прошли госэкспертизы и включены в перечень учебников.
В 2024 году запланирован 100-процентный охват предметов цифровыми учебниками", - сказал он.
Дополнено 07.03.2023, 11.30
Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров на заседании правительства рассказал о состоянии школьников, пострадавших при нападении девятиклассника в школе Петропавловска.
На сегодня они выписаны из стационара, состояние удовлетворительное. Врачебно-консультационная комиссия рекомендовала обучение на дому. Вопрос находится на постоянном контроле", - сказал аким.
Как сообщалось ранее, утром 13 февраля в одну из школ Петропавловска пришел ученик 9-го класса со школьным рюкзаком, в котором находились кухонные топор, нож и самодельная маска.
В 07.50 в туалете 2-го этажа подозреваемый надел самодельную маску белого цвета и выбежал в коридор с топором в руках, где нанес ученику 10-го класса два удара топором в область головы; ученице 10-го класса один удар обухом топора в область предплечья и два удара по голове; а также ударил один раз обухом топора по голове ученика 9-го класса. Увидев происходящее, ученики старших классов и подоспевшие учителя задержали нападавшего", - рассказал первый замглавы МВД РК Марат Кожаев.
В результате двух школьников госпитализировали в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело статье УК РК "Покушение на убийство двух и более лиц", подозреваемый водворен в ИВС.
После инцидента в школе Петропавловска заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов дал поручение всем регионам и управлениям образования провести ревизию в школах и заключить договор с лицензированной охраной.
06.03.2023, 18:08 104911
Какая погода ожидает казахстанцев на 8 марта
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Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ближайшие три дня по территории Казахстана с запада на восток будет смещаться Атлантический циклон, неустойчивый характер погоды обещает обильные осадки в виде дождя и снега с низовой метелью, порывистым ветром и гололедными явлениями. Об этом сообщает РГП "Казгидромет".
На юге страны ожидается дождь. В течение всего периода на востоке, 7 марта на северо-западе, севере, в центре, 8 марта на юге, 8-9 марта на юго-востоке страны ожидаются сильные осадки (дождь, снег).
Лишь 8-9 марта на западе, 9 марта в центре страны прогнозируется прекращение осадков. По республике ожидаются туманы. В конце периода ожидается понижение температурного фона в ночные часы в северных, центральных, восточных регионах страны до 7-17 мороза, в южных регионах ночью до 5 мороза - 5 тепла, днем до 5-12 тепла.
Прогноз погоды по Астане:
7 марта: переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 17-22 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 2-4 тепла.
8 марта: переменная облачность, ночью снег, низовая метель. Днем на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный 9-14, порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 3-5 мороза.
9 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14, днем 1-3 мороза.
Прогноз погоды по Алматы:
7 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7, днем 18-20 тепла.
8 марта: облачно, временами дождь. Ветер юго-восточный с переходом на западный 3-8, порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7, днем 18-20 тепла.
9 марта: облачно, ночью осадки (преимущественно дождь), туман. Ветер северо-восточный 3-8, в первую половину ночи порывы 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-3, днем 8-10 тепла.
Прогноз погоды по Шымкенту:
7 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13, утром и днем порывы 15-20, временами 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9-11, днем 25-27 тепла.
8 марта: переменная облачность, дождь, днем временами сильный дождь. Днем гроза. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 13-15 тепла.
9 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7, днем 13-15 тепла.
Напомним, на этой неделе в среду в Казахстане отметят Международный женский день - 8 Марта. Он будет выходным. Также в марте в Казахстане отмечается праздник Наурыз. На него казахстанцы отдохнут три дня - 21, 22 и 23 марта.
06.03.2023, 17:45 104911
Застройщиков Астаны оштрафовали за нарушения правил безопасности
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Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане из-за нарушений техники безопасности и охраны труда были приостановлены строительно-монтажные работы на 2 строительных объектах - МЖК "Райымбек" и МЖК "Ayana Plaza", сообщает пресс-служба акимата города.
По МЖК "Райымбек" были устранены выявленные нарушения, по МЖК "Ayana Plaza" материалы переданы в суд. Также только за прошлый год госинспекторами труда за нарушения трудового законодательства 87 работодателей были привлечены к административной ответственности. Сумма штрафов составила более 16 млн 700 тысяч тенге", - проинформировали в пресс-службе.
По данным акимата, основной причиной производственного травматизма в строительстве является высокий темп производства работ на объектах и недостаточное выделение финансовых средств со стороны застройщиков на охрану труда и технику безопасности.
В большинстве случаев у мелких подрядных организаций отсутствуют договоры обязательного страхования работников от несчастных случаев.
Согласно действующему законодательству все работники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты (защитная каска, специальная одежда, монтажный пояс), а также средствами коллективной защиты. Вместе с тем рабочие места на высоте и проходы к ним должны иметь защитные ограждения и в целях избежание падения предметов с высоты иметь защитно-улавливающие сетки
В случае несоблюдения требований безопасности и охраны труда на стройобъектах будут приостановлены все виды работ, также будут применены меры административной и уголовной ответственности", - подчеркнули в акимате.
Госинспекторами труда также проводятся разъяснительные работы с трудовыми коллективами предприятий по соблюдению требований по безопасности и охране труда, руководству организации разъясняются обязанности по заключению договоров страхования от несчастных случаев на производстве.
Ранее сообщалось, что строительство на 76 объектах приостановили в Астане из-за нарушений.
Напомним, аким столицы Женис Касымбек обещал максимально препятствовать точечной застройке города.
В конце декабря в Астане прошел митинг против точечной застройки. Местные жители регулярно сталкиваются с проблемами.
С начала строительства несколько раз происходили коммунальные аварии. Не выдерживали системы теплоснабжения, водообеспечения и канализации.
Стоит отметить, что строительные компании также приобрели невиданный размах в Алматы. В связи с этим в обществе нарастает социальная напряженность. Строительные компании, не считаясь ни с чем, пытаются занять каждый свободный сантиметр земли для строительства зданий, которые в свою очередь не могут соответствовать 10-бальной сейсмической зоне в мегаполисе.
Напомним, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно. Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы. Застройка на склонах гор несет угрозу схода оползней.
Ранее специалист по экологии Ася Гейдт рассказала, что при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки.
Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог.
Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.
В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.
Аким города подтверждает, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха. Однако алматинцы ежемесячно наблюдают появление новых многоэтажных ЖК.
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Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?