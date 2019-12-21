Все жители накренившегося дома в Алматы покинули свои квартиры

Все жители покинули свои квартиры. Специалистами КазНИИСА продолжается ежедневный мониторинг технического состояния здания, исследуются пробы грунта, два раза в день проводится нивелирная съемка для определения просадки сооружения и отслеживание динамики крена. В настоящее время проводится осмотр и детальный анализ всех конструкций сооружения с основания дома и до его кровли", - сообщили в управлении градостроительного контроля Алматы.
В ведомстве отметили, что по результатам исследований в ближайшее время будет подготовлено предварительное сейсмическое заключение о состоянии жилого дома.
Созданным штабом ведется работа по выплате средств на аренду жилья согласно предоставленным документам", - уточнили в акимате Алматы.
Как сообщалось ранее, 10 декабря жители девятиэтажного дома в микрорайоне Зердели заявили о его крене. После встречи жильцов дома с акимом Алматы Бакытжаном Сагинтаевым было принято решение об исследовании дома и переселении людей в арендованное жилье.
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