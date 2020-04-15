Выплаты в связи с потерей доходов в период ЧП назначили более 2,3 млн казахстанцев

Нур-Султан. 14 апреля. Kazakhstan Today - Социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) в связи с потерей доходов в период ЧП назначены 2 млн 335 тыс. 929 гражданам РК, передает Kazakhstan Today.

По состоянию на 11.00 сегодняшнего дня от 4 млн 469 тыс. 016 граждан всего поступило 5 млн 797 тыс. 580 обращений за назначением соцвыплаты в связи с потерей дохода в период действия ЧП. Таким образом, было зарегистрировано 1 млн 328 тыс. 564 дублирующих заявки. В целях недопущения увеличения сроков рассмотрения заявлений, просим граждан направлять обращение один раз ", - отмечается в сообщении пресс-службы Министерства труда и социальной защиты населения РК.

По ее информации, срок проверки данных и рассмотрения заявлений составляет 3 рабочих дня . После принятия решения в ГФСС о назначении выплаты, заявителю приходит SMS-уведомление. В дальнейшем данные заявителя направляются в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", которая передаёт их в банки второго уровня для осуществления выплаты.

В ведомстве напомнили, что заявление на соцвыплату можно подать через портал eGov, сайт 42500.enbek.kz и Телеграм-бот (https://t.me/Help42500Bot).

В соответствии с действующими Правилами социальная выплата из ГФСС на случай потери дохода в связи с ограничениями деятельности на период действия ЧП в размере 42 500 тенге на человека в месяц осуществляется следующим категориям : работникам субъектов малого и среднего предпринимательства, находящимся в отпуске без сохранения заработной платы; работникам субъектов крупного предпринимательства, осуществляющим деятельность в населенных пунктах, где введен карантин, находящимся в отпуске без сохранения заработной платы; работникам некоммерческих юридических лиц, находящимся в отпуске без сохранения заработной платы, кроме государственных; индивидуальным предпринимателям; лицам, занимающимся частной практикой (нотариус, частный судебный исполнитель, адвокат, профессиональный медиатор); физическим лицам, являющимся плательщиками единого совокупного платежа; физическим лицам, получающим доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), за которых налоговыми агентами уплачены обязательные пенсионные взносы.

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