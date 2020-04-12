Подавать новое заявление на выплату 42 500 тенге, в связи с продлением ЧП не нужно - Минтруда

Нур-Султан. 11 апреля. Kazakhstan Today - Подавать новое заявление на выплату 42 500 тенге в связи с продлением режима чрезвычайного положения не нужно. Об этом рассказал глава Министерства труда и социальной защиты Республики Казахстан Биржан Нурымбетов, передает Kazakhstan Today.

Режим ЧП продлён ещё на месяц, следовательно, кому назначено 42 500 тенге, они продолжат получать ее и после 15 апреля. При этом снова заявление подавать не нужно. Мы продлим срок и выплаты автоматически", - сообщил министр труда в Facebook .

По словам министра, данная выплата ежемесячно будет выплачиваться в полном размере. Рассчитываться только на оставшиеся дни не будет.

Например, если назначено 14 апреля (то есть всего за один день до окончания первого месяца ЧП), то всё равно она будет выплачена в полном размере, в сумме 42 500 тенге", - пояснил он.

Он также напомнил, что с выплаты 42 500 тенге индивидуальный подоходный налог, обязательные пенсионные взносы и другие отчисления не удерживаются. А также запрещено банкам и организациям из этой суммы взыскивать долги (за кредиты, коммунальные платежи и т.д.).

Несмотря на то, что с соцвыплаты не удерживаются пенсионные взносы в ЕНПФ, эти месяцы будут учтены как стаж работы при назначении в будущем базовой и солидарной пенсии, а доходы в эти месяцы заявитель может заменить доходами за любые удобные им месяцы.

Выплата 42 500 тенге не будет учитываться в составе доходов при назначении адресной социальной помощи.

Пенсии и государственные пособия выплачиваются ежемесячно. И будут выплачиваться и далее в полном объёме, с индексацией размеров с 1 апреля. В стране пенсии и пособия получают более 4 млн человек, на сумму в год 3,5 триллиона тенге. Поэтому выплата по случаю потери дохода в размере 42500 тенге данной категории не предусмотрена.

Но если пенсионер, лицо с инвалидностью и другой получатель государственного пособия до объявления ЧП, то есть до 16 марта официально работал (наемным работником, ИП, или был плательщиком ЕСП), то он может претендовать на получение 42 500 тенге, только при условии, что он потерял этот доход в связи с введением ЧП. Это он укажет в заявлении", - пояснил министр.





А если пенсионер или получатель госпособия до ЧП официально не работал, то после объявления ЧП, то есть после 16 марта, им 42 500 тенге не назначается. Поэтому платить ЕСП и подавать заявления не стоит.

Юристы нам напоминают, что пенсионеры, работавшие официально до введения ЧП, не могут получать 42 500 тенге в связи с потерей дохода, потому что по закону пенсионеры освобождены от уплаты социальных отчислений в ГФСС (Государственный фонд социального страхования, откуда и выплачиваются 42 500). Мы знаем это. Поясню для всех, о чем идёт речь. Когда человек платит ЕСП, то сумма (2651 тенге) дальше расщепляется на четыре платежа (индивидуальный подоходный налог (ИПН) в бюджет, социальные отчисления в ГФСС, пенсионные взносы в ЕНПФ, и на медицинское страхование в ФСМС). И так как по закону пенсионеры освобождены от уплаты социальных отчислений в ГФСС (также от платежей в ЕНПФ и ФСМС), то вся сумма ЕСП уходит как ИПН в бюджет. Но для пенсионеров мы сделали исключение (именно для выплаты 42 500) таким образом, что уплату ими ЕСП мы признаём как факт подтверждения его официальной работы (деятельности) до введения ЧП, независимо от того, что в ГФСС из них отчисления не поступали. Аналогично по другим платежам и другим получателям государственных пособий", - пояснил Нурымбетов.

По словам министра труда, отдельной категории "студенты" для назначения 42 500 нет. Это совершеннолетние граждане. Им работать или подрабатывать во внеурочное время не запрещено.

Многие работают, подрабатывают неформально. Поэтому они имеют право на общих основаниях, если они работали и потеряли доход в связи с введением ЧП, что сами подтверждают при оформлении заявок и несут ответственность за достоверность этого сведения", - проинформировал глава Минтруда.

В условиях ЧП деятельность государственных органов и организаций не ограничивалась. Большинство работников работают удалённо, а в отпуск без сохранения зарплаты отдельные госслужащие направлялись только по их желанию.

Госслужащим по закону запрещено заниматься предпринимательской деятельностью (за это предусмотрена ответственность), в связи с чем им не стоит пытаться, заплатив ЕСП, получить выплату 42 500 тенге. Но, к сожалению, десятки тысяч работников государственных органов и организаций уже попытались получить выплату, подав заявления. Их заявления отклонены", - пояснил Нурымбетов.

Он отметил, что такого порядка следует придерживаться и национальным компаниям.

Граждане, которые работали неофициально и потеряли доходы из-за ЧП, могут подавать заявления на 42 500 тенге, если заплатят один раз ЕСП. При этом, подтвердив лишение доходов из-за режима ЧП, следует сначала уплатить ЕСП, потом на следующий день подавать заявление.

Потому что, если вы сделаете наоборот, то при поступлении заявления мы не видим поступления ЕСП, и заявления могут рассматриваться как не соответствующие требованиям", - пояснил он.

Для получения 42 500 тенге, принят особый порядок, и по нему ЕСП достаточно заплатить один раз, и никто требовать ежемесячной уплаты ЕСП не будет. А назначенные 42 500 будет выплачиваться ежемесячно в период ЧП.

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