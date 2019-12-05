З-летний ребенок из Кокшетау попал в больницу и лишился руки

Нур-Султан. 4 декабря. Kazakhstan Today - 3-летний ребенок из Кокшетау попал в больницу с пневмонией и лишился руки. Ее ампутировали после стремительно развившейся гангрены. Родители мальчика уверены, что осложнения начались после того, как медики ввели катетер с антибиотиками, передает Kazakhstan Today.

Первый снег Бауржан Куралбек видит из окон больничной палаты. 2 месяца мальчик не был на улице. Боролся за жизнь: cначала диагноз пневмония, дело дошло до реанимации. Из столичной больницы, куда ребенка госпитализировали вначале, его отправили по месту прописки - в Кокшетау, где усиленно лечили легкие, ставили антибиотики, катетер в руку, сообщил Первый канал "Евразия"

Я бы не стала утверждать, что причина в уколе. Но именно после него через 5 минут рука перестала работать, и стала чернеть. Именно левая, где была игла. Никакой пробы делать не стали, сразу вкололи полную дозу. И если не этот укол, то пусть врачи объяснят, почему мой сын потерял руку", - говорит мама Бауыржана Акбопе Калила.

Мальчик плакал, а врачи успокаивали: обычная реакция, пройдет. Нужно делать массаж. На следующий день малыш снова оказался в реанимации, а оттуда его опять отправили в столицу. Пальцы на руке почернели. Появилась невыносимая боль, а затем руку ампутировали по локоть.

Ребенок все понимает, каждый раз показывает руку и просит поцеловать. Он думает, что от поцелуя все пройдет. Наступит день, и он спросит, где моя рука? Я 20 дней сохраняла спокойствие, не хотела лишать медсестру, которая поставила укол, работы, думала, ну, ошиблась девочка. Но за это время из кокшетауской больницы никто не позвонил и даже не извинился. Просто по-человечески. Я бы простила. Не им, а мне потом говорить ребенку, почему он остался без руки", - говорит Акбопе.

Эту ситуацию прокомментировала главный врач Многопрофильной детской областной больницы Елена Иванова.

В принципе, учитывая, какая у него была пневмония, что это был сепсис, что это была полиорганная недостаточность, что ребенок выжил, у нас была минимальная надежда. У нас были опасения, что этот ребенок не проживет у нас и суток", - сказала она.

В Минздраве готовы разобраться, почему ребенка возили из одной больницы в другую в таком состоянии, теряя время, а не оставили до полного выздоровления в столице.

По правилам, в случае экстренной ситуации пациента должны принять в ближайшей больнице. Вы нам предоставьте информацию по данному случаю, и мы разберемся, был ли это случай экстренный, или это была плановая госпитализация. Ребенка направили через поликлинику или разместили в больнице, где были, есть свободные места", - сказал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

Вина врачей или таким было осложнение - это теперь будут выяснять. А Бауыржану предстоит привыкать жить с одной рукой. Родители просят помочь с современным протезом. Они очень дорогие, а менять их придется часто, пока мальчик не вырастет.

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