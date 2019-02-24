В Астане скончалась 11-месячная девочка, у которой в больнице развилась гангрена (ВИДЕО)

Астана. 31 января. Kazakhstan Today - В Астане скончалась 11-месячная девочка, у которой развилась гангрена, сообщили в департаменте охраны общественного здоровья города Астаны, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил руководитель департамента охраны общественного здоровья города Астаны Садвакас Байгабулов, по данному факту проводится проверка.

"Результаты проверки и экспертизы будут использованы для принятия дальнейших мер в отношении медицинского персонала", - сказал он.

По его словам, данный вопрос находится на особом контроле департамента охраны общественного здоровья города Астаны.

Как сообщалось ранее, в конце декабря малышке должны были сделать плановую операцию на сердце в Национальном кардиохирургическом центре . Однако из-за пневмонии, маленькую пациентку перевели в детскую городскую больницу №1. Там ей поставили катетер в ногу, а через три дня конечность опухла. Мать и ребенка направили во 2-ю детскую больницу, где через двое суток сказали об угрозе ампутации. В итоге девочка попала в Центр материнства и детства. Эксперты считают, что катетер в этом случае был необходим.

Лечение пневмонии - это антибактериальная терапия. На сегодняшний день препараты, большая часть антибиотиков, вводится внутривенно. Поэтому здесь поставить катетер однозначно нужно было. Изначально у ребенка тяжелый порок сердца. В принципе, этот тромб у ребенка наверняка уже и был, потому что тромб был в артерии, а не в вене", - прокомментировала завкафедрой скорой медпомощи и анестезиологии АО "Медицинский университет Астана" Нурила Малтабарова.

При этом высказывание мамы о том, что к ребёнку "три дня не подходили врачи" в первой городской больнице назвали "неправильным", так как катетер контролируется каждый раз при вводе лекарства. Медучреждение уже проходит служебную проверку. Кроме того, в столице начнут внеплановую проверку всех медорганизаций на качество оказания услуг, проинформировал телеканал "Астана-ТВ".

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