За год из Арыси вывезено почти 300 тысяч взрывоопасных фрагментов боеприпасов

Спустя год на брифинге в Службе центральных коммуникаций при президенте РК начальник управления тыла и вооружения ВС РК Асылбек Сатвалдинов рассказал об очистке территории от боеприпасов и их фрагментов.

Поисковые группы, группы инженерной разведки и разминирования обследовали площадь более 300 квадратных километров посевных полей ближайших сельских округов. Мобильной поисковой саперной группой отработано более 740 заявок местных жителей. Обезврежено более 4,5 тысячи фрагментов боеприпасов. Водолазы очистили более 30 километров русла реки Арысь", - сказал Сатвалдинов.

По его информации, саперы собрали более двух тысяч тонн фрагментов боеприпасов.

За год из Арыси вывезено около 380 тысяч фрагментов боеприпасов, из них почти 300 тысяч - взрывоопасных. Для перевозки выполнено более пяти тысяч автомобильных рейсов с сопровождением воинских караулов", - отметил Сатвалдинов.

Он подчеркнул, что более полутора тысяч военнослужащих каждый день проводят работу по поиску, обезвреживанию, перевозке и уничтожению взрывоопасных фрагментов боеприпасов.

По словам Сатвалдинова, уничтожение взрывоопасных фрагментов боеприпасов проводят на полигоне "Бастарма", в 50 километрах от города.

Для исключения фактов хищения и проникновения взрывоопасных предметов в гражданскую среду, а также недопущения незаконной реализации цветного лома от фрагментов боеприпасов регулярно проводились профилактические рейды.

Организована охрана собранных фрагментов боеприпасов и мест их утилизации. Имелись случаи пресечения фактов незаконного проникновения гражданских лиц. Для обеспечения и поддержания правопорядка совместно с органами внутренних дел было организовано круглосуточное патрулирование улиц", - добавил Сатвалдинов.

Напомним, 24 июня прошлого года в городе Арыси произошла серия взрывов на складе боеприпасов . В результате три человека погибли, в том числе один гражданский. Около 200 человек, включая детей, получили ранения. Всех жителей Арыси экстренно эвакуировали. Порядка 85% зданий в городе были повреждены или полностью разрушены, город охватили пожары. После окончания взрывов и тщательной работы саперов город пришлось отстраивать заново.

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