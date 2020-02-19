За избиение солдат старшину воинской части лишили звания и приговорили к ограничению свободы

Шымкент. 18 февраля. Kazakhstan Today - Приговором военного суда старший специалист учебного центра "Актас", начальник стрельбища воинской части под Шымкентом Б. признан виновным в превышении полномочий и злоупотреблении служебным положением вопреки интересам службы, в целях извлечения личных выгод и преимуществ, передает Kazakhstan Today.

Старшине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на три года с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Также подсудимый лишен воинского звания.

Как установлено в суде, подсудимый Б. в октябре 2019 года приказал потерпевшему Р. пойти в контрольно-пропускной пункт и узнать имя водителя-повара, однако из-за того, что последний неправильно выполнил приказ, Б. со злости пнул его в живот, схватил за воротник военной формы и, приказав лечь на пол, с упором на руки, пнул несколько раз в голову. Далее за неправильно выполненные требования ударил его руками и железной трубой по лицу. Кроме того, за неправильное выполнение приказа, данное по строительству бани учебного центра, толкнув потерпевшего Е. на стену, Б. кулаками обеих рук несколько раз ударил его по лицу, спине и голове. За неправильное мытье пола казармы он также ударил потерпевшего Е., превысив власть", - сообщили в пресс-службе суда.

В суде также установлено, что старшина несколько раз выписывал четырем солдатам городские увольнения, но не отпускал их, а привозил к себе домой и принуждал выполнять различные строительные работы.

Приговор не вступил в законную силу.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства