Заместителем акима Нур-Султана назначен Бактияр Макен

Нур-Султан. 10 июля Kazakhstan Today - Распоряжением акима города Нур-Султана Бактияр Макен назначен заместителем акима столицы, передает Kazakhstan Today.
Он будет курировать вопросы социальной защиты, внутренней, молодежной политики и информации, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, сообщается на официальном сайте акимата.
Бывший заместитель акима Ерлан Каналимов назначен первым заместителем председателя столичного филиала партии Nur Otan в город Нур-Султане. Ерлан Каналимов в разные годы работал руководящих должностях в структуре акимата города. В частности, занимал должности руководителя управления внутренней политики города Астаны, акима района Байконыр, заместителя акима города Нур-Султана.
Напомним, столичный филиал партии Nur Otan возглавляет аким Нур-Султана Алтай Кульгинов.
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