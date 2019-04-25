Ерлан Каналимов назначен заместителем акима Нур-Султана

Нур-Султан. 24 апреля. Kazakhstan Today - Распоряжением акима города Нур-Султан Ерлан Каналимов назначен заместителем акима столицы, передает Kazakhstan Today.

Ерлан Каналимов будет курировать вопросы социальной защиты, внутренней, молодежной политики и информации, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта", - сообщает официальный сайт акимата города.

Каналимов родился в 1982 году в городе Целинограде. Имеет дипломы по специальностям "экономист", "юрист" Института управления города Астаны (2003 год) и Казахстанско-Российского университета (2007 год).

В разные годы работал советником акима района Сарыарка, начальником отдела организационно-контрольной и кадровой работы аппарата акима района Сарыарка, заведующим организационно-инспекторским отделом аппарата акима города Астаны.

С 2009 по 2013 год являлся заместителем руководителя аппарата акима города Астаны. С 2013 по 2015 год - директор КГУ "Кризисный центр" акимата Астаны. С 2015 по 2018 год - руководитель управления внутренней политики Астаны.

С 20 марта 2018 года работал акимом района Байконыр города Нур-Султана (Астаны).

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