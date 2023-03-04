Завышающего цены поставщика газа в Алматинской области проверят антимонопольщики   

По словам жителей, за услуги с них взимают двойную плату

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Конаев. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Шамалган Алматинской области жители возмущены ценами на газ. ТОО "Сигма-газ", являющееся единственным поставщиком услуг в этом селе Карасайского района, не намерено снижать цены.





Антимонопольный комитет проведет проверку проектно-сметных документации в течение 30 дней", - сообщает "Пятый регион" .





В общественных слушаниях по вопросам тарифа на газ принимали участие представители данного ТОО, сотрудники антимонопольного комитета, прокуратуры района, местных исполнительных органов и жители поселка.





Главный вопрос состоял в следующем: либо компания снижает тариф на газ, который сейчас составляет около 34 тенге за кубометр, либо уходит с рынка Карасайского района.









По словам жителей, за услуги с них взимают двойную плату. При этом не проводят техпроверку газовых труб и оборудования должным образом. Качеством газа и его давлением жители также были недовольны.





Представители антимонопольного комитета заявили, что для проверки проектно-сметной документации компании и принятия решения потребуется 30 дней.





В начале января текущего года жители села Шамалган уже высказывали свое недовольство поднятием тарифа на газ. После чего поставщик ТОО "Сигма-газ" был оштрафован на более чем 2 млн тенге.





В конце января акимат Карасайского района рассказал редакции "Пятого региона", что компания "Сигма-газ" снизила тариф на газ на полтора тенге до принятия решения антимонопольного комитета.





Позже выяснилось, что у ТОО "Сигма-газ" тариф (34,75 тенге) на 7,87 тенге выше, чем у "Алматыгазсервис" (26,89 тенге).





Напомним, в Алматы с 1 февраля повысили тариф на газ для бытовых потребителей.





Отпускная цена реализации газа за 1 кубический метр вместе с транспортировкой составляет:





для бытовых потребителей (население) - 27,69 тенге (с НДС);

для коммунально-бытовых потребителей - 39,97 тенге (с НДС).



