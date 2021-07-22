Жара до 44 градусов ожидается в Казахстане

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НУР-СУЛТАН. 21 ИЮЛЯ - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 22-24 июля, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации РГП "Казгидромет", неустойчивый характер погоды по-прежнему будет сохраняться на большей части страны, за исключением южных и северных областей.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов, пройдут дожди, 23 июля на востоке, 23-24 июля на западе - сильные дожди с грозами, порывистым ветром, ожидается град, шквал, на юге с пыльной бурей.

Помимо осадков ожидается повышение температуры воздуха днем на севере и центре до 30-38 тепла, на юге до 37-44 тепла, на юго-востоке 33-42 тепла, и только на западе страны будет наблюдаться постепенное понижение температуры от 33-41 до 25-33 тепла", - рассказали синоптики.

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