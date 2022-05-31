Жестко наказывать за обрезку деревьев с гнездами пообещал аким Карагандинской области

НУР-СУЛТАН. 30 МАЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Акмолинской, Кызылординской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Жамбылской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане 31 мая временами ожидается гроза, град. Ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

31 мая на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный на западе, севере, востоке области 15-20, днем порывы 23 метра в секунду.

Днем 31 мая в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северный, днем в центре области 15-20 м/с. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 31 мая в горных, предгорных районах Алматинской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, на юге и в горных районах 17-22 метра в секунду, на востоке области порывы 24-29 метров в секунду.

31 мая на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер западный, днем севере, востоке, юге области 15-20 метров в секунду. В Жарминском, Катон-Карагайском районе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

31 мая в северной половине Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, ночью на севере области 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, порывы 23 метра в секунду.

31 мая днем на севере Павлодарской области ожидается сильный дождь. Днем на большей части области ожидается гроза, на западе, юге, в центре области - град, шквал. Ветер западный, днем на западе, юге, в центре области порывы 15-20 метров в секунду.

31 мая на юге, востоке, в горных районах, днем 1 июня на севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем 31 мая в горных районах, 1 июня на северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду.

31 мая на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На севере, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, западный, ночью на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду.

31 мая на севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный, ночью на западе области порывы 15-20 метров в секунду, днем на большей части области 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду.