Жестко наказывать за обрезку деревьев с гнездами пообещал аким Карагандинской области

КАРАГАНДА. 30 МАЯ - Жестко наказывать за обрезку деревьев с птичьими гнездами пообещал аким Карагандинской области Женис Касымбек сегодня на аппаратном совещании в акимате, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На прошлой неделе мы получили череду жалоб о подрезке деревьев, и нарекания жителей справедливы. Во-первых, подрезают не всегда там, где есть необходимость, не обращают внимания на жалобы, а сухостой стоит годами. Я постоянно озвучиваю замечания своим коллегам, но подрезают безалаберно: остается голый ствол или пень. Еще раз увижу подобное - буду очень жестко наказывать и акимов, и их заместителей - вплоть до принятия кадровых решений", - заявил аким.
Он подчеркнул, что санитарная обрезка не должна приводить к гибели птиц, и поручил акиму Караганды и коммунальным службам уделить этому особое внимание, сообщает eKaraganda.
Напомним, 25 мая в Караганде в районе "Туриста" спилили дерево вместе с птичьими гнездами, в которых находились живые птенцы.
Ролик о спиле деревьев и гибели птиц был опубликован в соцсетях и вызвал негодование жителей города.
На следующий день, 26 мая, руководство пиццерии, заказавшее обрезку, извинилось перед карагандинцами и пообещало впредь не повторять необдуманных действий.
В отношении владельцев пиццерии был составлен административный протокол.