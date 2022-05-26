КАРАГАНДА. 25 МАЯ - В Караганде во время обрезки деревьев погибли птицы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Инцидент произошел 25 мая в районе "Туриста", сообщает ekaraganda.kz.
Специалисты на вышке спилили верхнюю часть ствола. И к ним претензий нет: они просто выполняли свою работу. Но вот те, кто оплатили эту услугу, вызывают только презрение... В последнее время в городе каждый день что-то пилят. Ну не любят в нашем городе зелень... Грачи, скорее всего, это были грачи, - вестники весны, пролетели тысячи километров, чтобы вывести у нас птенцов. Вили гнезда, высиживали яйца. И когда их "дома" варварски уничтожал человек, видимо, пытались спасти свое потомство. Охраняли гнезда и вместе с ними упали с огромной высоты", - пишет автор поста.
Ранее специалист по экологии Ася Гейдт выразила обеспокоенность застройкой ущелья Ремизовка в Алматы. По ее словам, при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки.
Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог.