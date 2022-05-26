Система Orphus

В Караганде во время обрезки деревьев погибли птицы

25.05.2022, 21:10 3271
КАРАГАНДА. 25 МАЯ - В Караганде во время обрезки деревьев погибли птицы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Инцидент произошел 25 мая в районе "Туриста", сообщает ekaraganda.kz.
 

Специалисты на вышке спилили верхнюю часть ствола. И к ним претензий нет: они просто выполняли свою работу. Но вот те, кто оплатили эту услугу, вызывают только презрение... В последнее время в городе каждый день что-то пилят. Ну не любят в нашем городе зелень... Грачи, скорее всего, это были грачи, - вестники весны, пролетели тысячи километров, чтобы вывести у нас птенцов. Вили гнезда, высиживали яйца. И когда их "дома" варварски уничтожал человек, видимо, пытались спасти свое потомство. Охраняли гнезда и вместе с ними упали с огромной высоты", - пишет автор поста.


Ранее специалист по экологии Ася Гейдт выразила обеспокоенность застройкой ущелья Ремизовка в Алматы. По ее словам, при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки.   

Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог.

 
 
 

новости по теме

Акции Международного центра зеленых технологий вернули в госсобственность

25.05.2022, 16:35 4306
НУР-СУЛТАН. 25 МАЯ - В государственную собственность возвращены акции НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов". Соответствующее постановление принято правительством Республики Казахстан, сообщила пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Принять предложение объединения юридических лиц "Ассоциация экологических организаций Казахстана" о передаче в республиканскую собственность 50 (пятьдесят) процентов + 1 акция от общего пакета акций некоммерческого акционерного общества "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов" по договору дарения", - отмечается в тексте постановления.

 
Отметим, центр был создан в апреле 2018 года в целях продвижения зеленых технологий и поддержки бизнеса посредством внедрения принципов НДТ (наилучшие доступные технологии), которые направлены на повышение конкурентоспособности экономики, качества жизни населения и снижения негативного воздействия на окружающую среду.
 
В декабре 2018 года 50 процентов + 1 акция были переданы ОЮЛ "Ассоциация экологических организаций Казахстана" путем прямой адресной продажи.
 
Таким образом, 100% пакета акций НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов" будут находиться в собственности государства под управлением Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.
 

На побережье Каспийского моря обнаружили мертвых тюленей

24.05.2022, 19:43 7496
На побережье Каспийского моря обнаружили мертвых тюленей
Фото: Лада.kz
АКТАУ. 24 МАЯ - По словам жителя региона, 24 мая на набережной моря в районе Акшукура (14 км) он увидел на берегу двух мертвых тюленей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Тушки тюленей, практически разложившиеся", - цитирует очевидца "Лада".

 
Ранее экологи предположили, что массовая гибель тюленей происходит из-за нефтяных выбросов.
 
18 мая туши тюленей обнаружили на центральной набережной Форт-Шевченко.
 
Ранее специалисты в районе морского порта Форт-Шевченко на береговой полосе от мыса Урдюк и до местности Баутинская коса обнаружили 64 туши мертвых тюленей.
 
 

В Мангистауской области обнаружили факт слива нефтяных отходов

24.05.2022, 14:24 9126
В Мангистауской области обнаружили факт слива нефтяных отходов
Фото: Кадр с видео
АКТАУ. 24 МАЯ - О факте слива нефтяных отходов близ села Жетыбай Каракиянского района в департамент экологии Мангистауской области сообщили местные жители, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Плохая экология из-за нефтяных отходов является причиной врожденных патологий у детей и смертей взрослых, считают жетыбайцы. Отходы сливают во многих местах, в том числе в заброшенном карьере прямо у села, сообщает inaktau.kz.
 

Часто люди умирают во сне. Причиной смерти указывают давление, но я считаю, что это связано с экологией. Живу тут около 60 лет и могу сказать, что раньше детей с ограниченными возможностями были считанные единицы, а теперь их много. Видите, пока я даю интервью, едет цистерна, чтобы сбросить отходы", - говорит житель села.


 
Власти признают - на территории около 10 тысяч тонн различных отходов. В Каракиянском районе переработкой нефтешлама занимаются 15 компаний. С тремя из них по разным причинам расторгли договор. Проведенный космический мониторинг выявил семь незаконных площадок. Как сообщили в районном акимате, четыре точки уже очистили. Однако все компании грешат несоблюдением экологического законодательства.
 

Глава села в 2008 году предоставил крупной компании шесть гектаров земли для переработки нефтяных отходов и изготовления строительных материалов. Однако она обанкротилась - ее деятельность остановил суд в том числе из-за несоблюдения требований экологического департамента", - привел пример Сымбат Торетаев, замакима Каракиянского района.

 
Участок вернули государству, а отходы оказались бесхозными. Для проведения рекультивации землю нужно вернуть в коммунальную собственность.
 
После жалоб местных жителей экологи выехали на место для отбора проб в одной из точек.
 

Визуальный осмотр подтвердил повреждение территории места разлива нефтяных остатков. На этом месте отобрали пробы грунта для исследования в лаборатории департамента. На основании результатов пробы департамент экологии произведет расчет причиненного ущерба и примет меры в соответствии с законодательством. Установлено, что земельный участок принадлежит ООО "VOID", - сообщили в департаменте экологии.

 
Как рассказали в департаменте, перерабатывающие нефтешлам компании оштрафовали за нарушение экологического законодательства на сумму, превышающую 2 млрд тенге.
 

Росомаху сняла на видео фотоловушка в ВКО

21.05.2022, 12:18 18711
Росомаху сняла на видео фотоловушка в ВКО
Фото: Depositphotos
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 21 МАЯ - Росомаха попала на видео в Западно-Алтайском заповеднике под Риддером, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Редкого в этих краях зверя удалось снять с помощью установленной в заповеднике фотоловушки, сообщает YK.kz
 

В заповеднике рассказали, что здесь на территории работники иной раз встречают росомаху. Бывали случаи, когда она приходила на кордон, хотя вообще людям старается не попадаться на глаза. Вероятно, фотоловушка не вызвала особого страха у животного, которое буквально под объективом пометило территорию и ускакало в чащу", - пишет сайт. 

 
Росомаха - хищное животное из семейства куньих. Внешне она напоминает медведя, иногда взрослых особей путают с медвежатами. Несмотря на некрупные размеры, росомаха весьма опасна: она вынослива и сильна, быстро передвигается, имеет мощные челюсти и может расправиться с более крупным, чем она, противником. 
 
На территории Казахстана росомаха встречается редко, в основном обитает в Алтайских горах. 
 

Напомним, ранее фотоловушки запечатлели бурого медведя и росомаху в Маркакольском заповеднике ВКО.
 

Токаеву доложили о решении экологических проблем

20.05.2022, 13:08 23501
Токаеву доложили о решении экологических проблем
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 20 МАЯ - Об основных итогах деятельности Министерства экологии, геологии и природных ресурсов за I квартал текущего года и планах на предстоящий период рассказал президенту Касым-Жомарту Токаеву глава ведомства Сериккали Брекешев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В частности, министр рассказал о принимаемых мерах по улучшению экологической ситуации в стране. По его словам, в соответствии с нормами нового Экологического кодекса был проведен технологический аудит 83 крупных компаний, что позволило оценить их готовность к переходу на новые технологии до 2025 года", - сообщает Акорда. 

 
Также Брекешев ознакомил президента с реализацией национального проекта "Жасыл Казахстан", региональных дорожных карт по решению экологических проблем, состоянии геологической отрасли и работе по созданию национальной геологической службы.
 
Кроме того, глава Минэкологии проинформировал главу государства о состоянии водохозяйственной инфраструктуры, проведении вегетационного периода, разработке нового Водного кодекса, а также о состоянии лесного хозяйства и животного мира.
 
По итогам встречи Токаев поставил перед министерством ряд конкретных задач по решению экологических проблем, улучшению водохозяйственной инфраструктуры и развитию геологической отрасли.
 

В Мангистауской области снова обнаружили мертвых тюленей

19.05.2022, 10:07 26796
В Мангистауской области снова обнаружили мертвых тюленей
Фото: lada.kz
АКТАУ. 19 МАЯ - Туши тюленей обнаружили на центральной набережной Форт-Шевченко, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам местной жительницы Галии, 18 мая во время прогулки с ребенком по набережной Форт-Шевченко женщина увидела валяющихся на берегу двух мертвых тюленей, сообщает Lada.kz.
 

Явно, если пройтись далее, то обнаружатся еще мертвые тюлени, потому что вдалеке я видела, как стая птиц что-то клевала", - говорит Галия.


 
Как ответили в акимате Тупкараганского района, в настоящее время ведутся работы по сбору, утилизации погибших тюленей и выяснению причин гибели.
 
Напомним, это уже не первый случай гибели тюленей на Каспии.
 
Ранее специалисты в районе морского порта Форт-Шевченко на береговой полосе от мыса Урдюк и до местности Баутинская коса обнаружили 64 туши мертвых тюленей.
 

Блогеры устроили тест-драйв в Бозжыра

18.05.2022, 19:25 29636
Блогеры устроили тест-драйв в Бозжыра
Фото: Кадр с видео
АКТАУ. 18 МАЯ - Ранее в соцсетях появилось видео, на котором заснято, как молодой мужчина разбивает каменистое покрытие почвы в урочище Бозжыра, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Полицейские установили личности организаторов и водителя тест-драйва.
 

16 мая в Сети появилось видео, где блогеры устроили тест-драйв нового внедорожника близ урочища Бозжыра. В данный момент личности организаторов и водителя установлены. За езду без государственных номеров на водителя составлен административный протокол по статье 590, часть 2, КоАП РК", - сообщили в пресс-службе ДП Мангистауской области.


 
Как сообщает "Лада" со ссылкой на руководителя отдела регулирования природопользования управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области Динару Енсеген, члены съемочной группы не получали разрешения на проведение тест-драйва.
 
По словам Динары Енсеген, чтобы попасть на территорию Жабайушканского государственного природного заказника, где расположено урочище Бозжыра, необходимо получить пропуск. Он оплачивается согласно утвержденному маслихатом тарифу.
 

Участники автоколонны не получали никакого разрешения и допуска на посещение заказника. У них не было официального разрешения на посещение особо охраняемой территории. Это считается нарушением", - подчеркнула руководитель отдела регулирования природопользования.

 
При допуске на территорию разрешается лишь посещение природной достопримечательности. Ломать и выкорчевывать камни, изменять ландшафт запрещено.
 

В этой местности есть животные и птицы, которых эти действия могут напугать. Кроме того, в ходе тест-драйвов может повредиться почва. Поэтому проводить автомобильные тест-драйвы в этой местности не разрешается. Мы просим людей аккуратно и бережно относиться к природе, не оставлять мусор и не вредить окружающей среде. Все зафиксированные видео и фото мы официально отправили в полицию. Мы просим установить нарушителей, их личности, номера автомобилей и принять меры в их отношении", - сказала Динара Енсеген.

 

В Актобе на открытых участках складировали более 150 тысяч тонн опасных отходов

17.05.2022, 14:42 33511
В Актобе на открытых участках складировали более 150 тысяч тонн опасных отходов
Фото: Depositphotos
АКТОБЕ. 17 МАЯ - Прокуратурой Актюбинской области установлены факты передачи опасных отходов производства для утилизации компаниям, не отвечающим квалификационным требованиям, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Опасные отходы передавались с нарушениями в период с 2018 по 2020 годы, сообщили в прокуратуре области.
 

Опасные отходы Актюбинского завода ферросплавов АО ТНК "Казхром", образуемые при производстве феррохрома, передавались не имеющим соответствующих разрешений и возможностей предприятиям (ТОО "Сайлан Актобе", ТОО "KA2 Business Groups", ТОО "Зеленстрой"). Данные предприятия в указанный период на неподготовленных либо открытых бесхозных участках в Актобе без переработки размещали более 150 тысяч тонн опасных отходов", - проинформировали в надзорном ведомстве.

 
В прокуратуре отметили, что по актам надзора все получатели опасных отходов завода проверены и привлечены к административной ответственности на общую сумму свыше 500 тысяч тенге. Также возмещен ущерб более чем на 80 млн тенге.
 

На сегодняшний день завод ферросплавов привлечен к административной ответственности на сумму более 50 млн тенге, все незаконно переданные отходы с территорий указанных предприятий вывезены. Кроме того, по акту надзора в адрес Актюбинского завода ферросплавов выставлено уведомление о начислении платежей в бюджет за эмиссии в окружающую среду в размере 2,6 млрд тенге", - сообщили в прокуратуре.

 
Ранее аким Актюбинской области Ондасын Уразалин заявил, что проблемы экологии в регионе будут решаться за счет инвесторов.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      В образовательных учреждениях РК участились случаи противоправных действий в отношении детей со стороны персонала. Считаете ли Вы необходимым ввести усиленный контроль и уголовную ответственность за произвол в отношении детей?

      Архив опросов