В Караганде наказали заказчика обрезки деревьев, в ходе которой погибли птицы

КАРАГАНДА. 26 МАЯ - 25 мая на юго-востоке в районе магазина "Турист" подрезали ветви дерева, на которых находились птичьи гнезда вместе с птенцами. Упав с большой высоты, птицы разбились насмерть, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Инцидент вызвал общественный резонанс. Возмущенные карагандинцы потребовали наказать заказчика варварской подрезки деревьев. Акимат района имени Казыбек би отыскал заказчика. Им оказался владелец пиццерии, которая располагается под этим деревом, сообщает eKaraganda.
Мы полностью солидарны с мнение жителей Караганды по ситуации с гибелью птиц при подрезке деревьев на улице Букетова. Сотрудники акимата района имени Казыбек би встретились с заказчиками данной подрезки. Им оказалось руководство Rocco Pizza. Исполняющий директора Алимбек Рамазанов принес извинения жителям района за столь необдуманные действия", - сообщили в акимате района имени Казыбек би.
Руководство пиццерии принесло публичные извинения карагандинцам.
Здравствуйте! По факту гибели птенцов просим извинения у жителей и впредь обязуемся не повторять таких ошибок", - сказал исполняющий обязанности директора пиццерии.
В отношении руководства пиццерии был составлен административный протокол по статье 505, часть 1, "Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений городов и населенных пунктов".
Просим жителей района не принимать преждевременных решений при подрезке зеленых насаждений. Принимать во внимание факт наличия гнезд и птиц в них", - обратилась к карагандинцам главный специалист отдела благоустройства акимата района имени Казыбек би Лаура Елеусизова.