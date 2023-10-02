Жильцы пострадавшего от пожара ЖК "Аккент" вернулись в свои квартиры  

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Актау. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 55 322 жителя Мангистауской области не смогут получить банковские услуги после 2 октября из-за просрочки уплаты налога на имущество физических лиц за 2022 год, сообщает департамент Комитета государственных доходов МФ РК.





По информации департамента, 2 октября истекает срок уплаты налога на имущество физлиц. На сегодня 55 тысяч жителей региона не оплатили налог на общую сумму 127 миллионов тенге. Плательщиками налога являются лица, имеющие на праве собственности частные дома, квартиры, дачные постройки, гаражи и иные строения.





Основная сумма неуплаченного налога приходится на жителей Актау - 28 695 жителей на сумму 115 млн тенге, далее город Жанаозена - 9587 жителей на сумму 5 млн тенге, и замыкает тройку антирейтинга Мунайлинский район - 12 474 жителей на сумму 4 млн тенге", - уточнили налоговики.





По истечении срока уплаты лица, не производившие уплату налога, в соответствии с нормами налогового законодательства не смогут получить банковские услуги, в том числе открыть банковские счета, производить переводы, оформить кредит и так далее. За каждый день просрочки начисляется пеня в размере 1,25-кратной официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным банком.





Кроме того, органы государственных доходов в целях принудительного взыскания направляют налоговые приказы судебным исполнителям, которые будут применять меры в отношении должников, в том числе наложение ареста на имущество и банковские счета, а также ограничение выезда за пределы страны. В таких случаях кроме налогового долга будут удерживаться и судебные издержки, составляющие до 25 процентов от суммы долга, предупредили в департаменте КГД.