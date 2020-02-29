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Житель Экибастуза занимался вымогательством, представляясь сотрудником антикоррупционной службы (ВИДЕО)

28.02.2020, 17:46 5887
Житель Экибастуза занимался вымогательством, представляясь сотрудником антикоррупционной службы (ВИДЕО)
Экибастуз. 28 февраля. Kazakhstan Today - В Экибастузе задержан мужчина, который, представляясь сотрудником Антикоррупционной службы, занимался вымогательством, передает Kazakhstan Today.
 
"Мошенник действовал по оригинальной схеме. Войдя в доверительные отношение к гражданину, он сообщил ему о том, что в отношении него правоохранительными органами якобы зарегистрировано уголовное дело либо проводится проверка, при этом выражал готовность содействовать в прекращении уголовного преследования. Под предлогом прекращения уголовного дела он требовал передать ему 300 000 тенге для передачи их сотрудникам Антикоррупционной службы и других правоохранительных органов, чем нанес ущерб государству в виде подрыва доверия к институтам власти", - сообщили в пресс-службе Антикоррупционного ведомства.

 
Всем, кто пострадал от действий мошенника, необходимо позвонить по телефонам: 8 (7182) 37-85-86 и 37-85-87.
 
 

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