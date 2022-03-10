Житель ВКО выкинул крупную собаку вместе с мусором

Фото: предоставлено волонтерами мини-приюта
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 9 МАРТА - В конце февраля волонтеры мини-приюта из Алтая узнали, что на выезде из города уже несколько дней сидит крупный пес, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Собака спала прямо на снегу, неустанно охраняя рядом стоявший мешок. Приближаться к нему не давала, при этом явно была напугана, сообщает Noks.kz.
В первый день нам удалось ее накормить, но близко к себе она не подпускала. Потом мы узнали, что в ветеринарию поступило заявление на ее отстрел, потому что пес якобы был агрессивный. Было принято решение спасать животное", - рассказала волонтер, хозяйка мини-приюта Алтая Вера Ашаргина.
Своими силами волонтеры справиться не могли: собака крупной породы и в стойке на задних лапах значительно выше человека. На помощь пришли полицейские. Специалисты-кинологи поймали собаку и отвезли на место передержки. В пакете, который так самоотверженно сторожило животное, были ветошь и мусор.
Спасенный пес сейчас находится на передержке. Социализируется и учится заново доверять людям. По словам Веры, в скором времени ему будут подыскивать дом и хозяина, который сможет стать настоящим другом.
Ранее в Акмолинской области сельчанин зарезал соседскую собаку. В ЗКО на видео попал аким сельского округа с оружием в руках. По словам очевидцев, чиновник отстреливал собак.
Напомним, с 1 марта в стране действует закон об ответственном обращении с животными. Законом вводится персональная ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защита их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним.