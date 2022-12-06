Жители Актау жалуются на отсутствие воды и отопления

Горожане опасаются повторения ситуации, возникшей в Экибастузе

Актау. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Жители ряда микрорайонов Актау с утра жалуются на отсутствие питьевой и горячей воды, а также отопления.





Жалобы на отсутствие питьевой воды поступают от жителей: 25-го дома в 12-м микрорайоне, 67-го дома в 4-м микрорайоне, 9-го дома в 7-м микрорайоне, 102-го дома в 17-м микрорайоне, 42-го б дома в 13-м микрорайоне и многих других адресов, сообщает Lada.kz





Когда будет горячая вода? Что, Актау станет вторым Экибастузом? Почему сложилась такая ситуация? Когда МАЭК передали в акимат? Что это за саботаж? Если на МАЭКе такая авария, почему жителям не сообщаете об этом, все это на диверсию похоже", - жалуются люди.





Вместе с тем жители напоминают чиновникам о существовании Водного кодекса РК, в котором в статье 92-5 прописано, что должны быть гарантии обеспечения населения питьевой водой и отвода хозяйственно-бытовых сточных вод:





1. Физические лица на территории Республики Казахстан обеспечиваются питьевой водой в соответствии с установленными нормами водопотребления и отвода хозяйственно-бытовых сточных вод при наличии присоединенных сетей водоснабжения и (или) водоотведения.





2. Собственник систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов является гарантом обеспечения населения питьевой водой и отвода хозяйственно-бытовых сточных вод.





Согласно статье 92-10, есть также права и обязанности организации по водоснабжению и (или) водоотведению:





2) обеспечивать бесперебойное предоставление услуг водоснабжения и (или) водоотведения в населенных пунктах;





5) обеспечивать надлежащую эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов.





Нарушение водного законодательства Республики Казахстан влечет ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан", - говорится в Кодексе.





Напомним, ранее стало известно, что "МАЭК-Казатомпром" приостановил подачу горячей воды в Актау, а также снизил давление питьевой воды. В акимате области сообщили, что подача горячей воды возобновится во второй половине дня.





Как сообщалось ранее, больше недели назад произошла авария на теплосетях в Экибастузе, в результате чего потребители остались без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию.





Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение.





30 ноября в Экибастузе прошло заседание оперштаба с участием членов правительства. На нем было заявлено, что владельцы ТЭЦ полностью возместят жителям города все расходы, возникшие из-за аварии, а также сделают перерасчет за услуги теплоснабжения.





Министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что аварию на ТЭЦ можно было предотвратить , оказав своевременное финансирование.





Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП. Его расследованием занималась специальная комиссия.





В четверг первый вице-премьер Роман Скляр озвучил предварительные причины аварии. По его словам, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это в свою очередь привело к остановке котлов.



