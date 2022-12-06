Жители Актау жалуются на отсутствие воды и отопления

Горожане опасаются повторения ситуации, возникшей в Экибастузе
Актау. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Жители ряда микрорайонов Актау с утра жалуются на отсутствие питьевой и горячей воды, а также отопления.
Жалобы на отсутствие питьевой воды поступают от жителей: 25-го дома в 12-м микрорайоне, 67-го дома в 4-м микрорайоне, 9-го дома в 7-м микрорайоне, 102-го дома в 17-м микрорайоне, 42-го б дома в 13-м микрорайоне и многих других адресов, сообщает Lada.kz.
Когда будет горячая вода? Что, Актау станет вторым Экибастузом? Почему сложилась такая ситуация? Когда МАЭК передали в акимат? Что это за саботаж? Если на МАЭКе такая авария, почему жителям не сообщаете об этом, все это на диверсию похоже", - жалуются люди.
Вместе с тем жители напоминают чиновникам о существовании Водного кодекса РК, в котором в статье 92-5 прописано, что должны быть гарантии обеспечения населения питьевой водой и отвода хозяйственно-бытовых сточных вод:
1. Физические лица на территории Республики Казахстан обеспечиваются питьевой водой в соответствии с установленными нормами водопотребления и отвода хозяйственно-бытовых сточных вод при наличии присоединенных сетей водоснабжения и (или) водоотведения.
2. Собственник систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов является гарантом обеспечения населения питьевой водой и отвода хозяйственно-бытовых сточных вод.
Согласно статье 92-10, есть также права и обязанности организации по водоснабжению и (или) водоотведению:
2) обеспечивать бесперебойное предоставление услуг водоснабжения и (или) водоотведения в населенных пунктах;
5) обеспечивать надлежащую эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов.
Нарушение водного законодательства Республики Казахстан влечет ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан", - говорится в Кодексе.
Напомним, ранее стало известно, что "МАЭК-Казатомпром" приостановил подачу горячей воды в Актау, а также снизил давление питьевой воды. В акимате области сообщили, что подача горячей воды возобновится во второй половине дня.
Как сообщалось ранее, больше недели назад произошла авария на теплосетях в Экибастузе, в результате чего потребители остались без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию.
Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение.
30 ноября в Экибастузе прошло заседание оперштаба с участием членов правительства. На нем было заявлено, что владельцы ТЭЦ полностью возместят жителям города все расходы, возникшие из-за аварии, а также сделают перерасчет за услуги теплоснабжения.
Министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что аварию на ТЭЦ можно было предотвратить, оказав своевременное финансирование.
Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП. Его расследованием занималась специальная комиссия.
В четверг первый вице-премьер Роман Скляр озвучил предварительные причины аварии. По его словам, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это в свою очередь привело к остановке котлов.
Последствия аварии в Экибастузе ликвидируют до сих пор.