Жители Актюбинской области переплачивали за справки в медучреждениях

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Астана. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами. Об этом сообщили в пресс-службе Казгидромета.





По данным синоптиков, на западе, в горных районах юга страны ожидается сильный дождь, на востоке, в горных районах юго-востока страны - осадки (дождь, снег). Лишь в центре республики преимущественно без осадков.





На большей территории РК ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на юго-западе ожидается град, на востоке ночью ожидается гололед, на севере, востоке, юго-востоке, в центре - туман.





В Астане: переменная облачность, без осадков, +15, +17 °C.





В Алматы: переменная облачность, без осадков, +20, +22 °C.





В Шымкенте: дождь, гроза, +19, +21 °C.