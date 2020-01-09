Жители района в Акмолинской области возмущены поведением местных чиновников

Кокшетау. 8 января. Kazakhstan Today - Жители района Ерейментау в Акмолинской области возмущены тем, что аким района вместе с подчинёнными устроил новогодний корпоратив в день общенационального траура по погибшим в авиакатастрофе в конце декабря , передает Kazakhstan Today со ссылкой на КТК .

Остановить веселье горожане пытались с помощью полицейских, но праздник всё же состоялся. В социальных сетях жители города распространяют видео, на котором Дед Мороз со Снегурочкой развлекают местных чиновников.

Акима Абая Альжанова на празднике видели десятки отдыхающих. Их удивило, что в день, когда вся страна скорбела по 12 погибшим при крушении самолёта, руководитель района веселится в местном ресторане.

Заведение принадлежит местному депутату, и в день национального траура, по словам очевидцев, там собралось порядка 200 человек. Большую часть составили высокопоставленные чиновники с супругами и их подчинённые.

Сам Альжанов по телефону рассказал, что пришёл в ресторан не для того, чтобы проводить старый год, а на день рождения родственника. Но из-за траура, поздравив именинника, якобы сразу же отправился домой. Чтобы проверить, что именно праздновали чиновники, в районе создана специальная комиссия.

Напомним, утром 27 декабря самолет авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и при падении пробил бетонное ограждение и врезался в частное двухэтажное строение в районе поселка Гульдала Алматинской области. На борту находились 93 пассажира и 5 членов экипажа. Погибли 12 человек . Пострадали 67 человек, из которых 49 были госпитализированы, в том числе 9 детей. Следственно-оперативной группой отрабатываются несколько версий , в том числе ошибка экипажа, техническая неисправность воздушного судна, работа навигационных служб.

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