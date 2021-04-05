Жители Уральска жалуются на дефицит бензина и продажу топлива по талонам

УРАЛЬСК. 4 АПРЕЛЯ - На дефицит бензина и продажу топлива по талонам пожаловались жители Уральска, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вот выезжаю с третьей АЗС, не могу заправиться. Бензина нет, говорят, заезжал на "Москвичи" - там по талонам, в "Беркуте" тоже. К "Нефтэку" подъехать невозможно, очереди километровые выстроились", - заявил региональному порталу " Мой город " автовладелец.

Другой житель города говорит, что нашел все-таки бензин, но заправлять авто пришлось топливом по повышенной цене.

Вот на днях же цены поднимались, сегодня опять. АИ-92 купил по 164 тенге за литр. Куда это годится? Как это вообще называется? Цены на продукты, бензин, комуслуги, лекарства растут, а зарплата на месте стоит. Неужели никто не может повлиять на это?" - говорит мужчина.

Отмечается, что цена на АИ-92 на АЗС "Нефтэк" повысилась с 159 до 164 тенге за литр, бензин марки АИ-95 стоил 182 тенге, сейчас он отпускается по 189 тенге за литр. На АЗС "Беркут" бензин отпускают только по талонам. На заправках "Октан" и "Москвичи" бензин и вовсе отсутствует.

В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО получить официальный комментарий не удалось. Однако во время последнего повышения цены на бензин заместитель руководителя управления ЖКХ и энергетики Кайрат Мухамбеткалиев сообщил, что цены на ГСМ на внутреннем рынке Казахстана формируются на основе спроса и предложений, то есть регулируются рынком.

Государственное регулирование розничной цены на ГСМ отсутствует. Рост цены обусловлен повышением отпускной цены с 1 февраля заводов-производителей и железнодорожных тарифов на транспортировку нефтепродуктов внутри страны", - пояснил Мухамбеткалиев.

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