Жители жилого комплекса в Алматы оказались заблокированными на своей территории  

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Алматы. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Несколько сотен жителей жилого комплекса в Наурызбайском районе Алматы оказались заблокированы на своей территории, - Несколько сотен жителей жилого комплекса в Наурызбайском районе Алматы оказались заблокированы на своей территории, сообщает телеканал "Астана".





Въезд в жилой комплекс всего один. К дому должны были построить подъездную дорогу. Но вдруг выяснилось, что место, где собиралась проложить путь, продали частнику. Чтобы выехать с территории или заехать на нее, приходится в буквальном смысле вставать в очередь. Люди не могут вызвать ни скорую помощь, ни другие экстренные службы.









Мы вызываем скорую, скорая не может заехать, потому что ждет, когда машины выедут. А если не дай бог пожар? Если авария, мы ждем по 40 минут на этом переулке", - рассказала местная жительница Алтынай Сыздыкова.





При покупке квартир застройщик обещал построить дорогу и благоустроить еще один въезд, говорят люди. Даже начал строительные работы. Но тут вдруг выяснилось: у земли есть хозяин. Люди считают себя обманутыми. Ведущая к жилому комплексу дорога предусмотрена в генеральном плане города.





Мы видели генплан. Там кроме этой дороги намечено строительство парка, поликлиники, школы, мечети и торгового центра. А теперь говорят, что "Казахстрой" хочет там возводить высотные дома. Многие люди и приехали сюда ради развитой инфраструктуры, а на деле ничего нет. Одни неудобства", - сказал житель ЖК Сапаржан Бекмуратов.





В акимате Наурызбайского района подтвердили, что земля принадлежит строительной компании. Якобы раньше ее продал бывший собственник. Но поспешили заверить: предусмотренные в генплане города цели будут реализованы и рядом с жилым комплексом все же появится дорога.





В перспективе по линии управления городской мобильности на данном участке планируется пробивка улицы Улукбека. В настоящее время планируется разработка проекта, будут проводиться процедуры изъятия. В перспективе там будет улица Улукбека. Она будет шириной порядка 40 метров", - сказал руководитель отдела дорожной и инженерной инфраструктуры Наурызбайского района Жандос Такибаев.





К проектированию дороги чиновники планируют приступить в следующем году. На реализацию же задачи уйдет 2-3 года, отмечают власти. Местным жителям придется набраться терпения и пока простаивать очереди в автомобильных заторах рядом с домами.









Стоит отметить, что жители Алматы уже давно требуют прекратить уплотняющую застройку в городе, которая вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения.





В последние годы в Алматы происходят несоразмерные масштабы застройки, которые вызывают огромные экологические проблемы, перенаселение города, пробки на улицах и загруженность дорог.





Напомним, этим летом алматинцы жаловались на транспортный коллапс в городе, возникший из-за ремонтных работ на дорогах.





Транспорт и уплотняющая застройка являются основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.





По словам директора центра физико-химических методов исследования и анализа Казахского национального университета имени аль-Фараби Булата Кенесова, Алматы входит в топ-5 наиболее загрязненных городов мира по уровню взвешенных частиц.





Население Алматинской агломерации сегодня более 3,5 млн человек, по прогнозам, к 2030 году составит уже 4,5 млн человек.



