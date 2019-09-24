Жительница Уральска оставила новорожденного ребенка на кладбище и избежала наказания

Уральск. 23 сентября. Kazakhstan Today - Жительница Уральска, бросившая на кладбище своего новорожденного ребенка, не понесла наказания, передает Kazakhstan Today.

5 марта прошлого года, в 19.00, на кладбище в поселке Деркул дети случайно обнаружили тело новорожденного ребенка. По данному факту было начато расследование по статье 100 УК РК (Убийство матерью новорожденного ребенка). Сотрудники криминальной полиции на второй день установили личность подозреваемой, пишет " Мой город ".

Как сообщили в полиции, после проведения следственных действий и молекулярно-генетической экспертизы вероятность материнства подозреваемой в отношении ребёнка составила 99,9%. Также экспертиза показала, что ребенок родился живым на 36-й неделе беременности. Женщина родила его дома, после чего выбросила. Уже после смерти младенца его тело растерзали собаки.

В департаменте полиции Западно-Казахстанской области рассказали, что, несмотря на то, что женщина не призналась в материнстве, генетической экспертизой было доказано обратное.

Однако, согласно заключению СМЭ, причину смерти установить не предоставилось возможным ввиду полной утраты анатомических органов брюшной полости. Диспозиция данной статьи предусматривает убийство матерью новорожденного живого ребенка, в связи с чем 5 июня прошлого года дело прекращено на основании статьи 35 УПК "Обстоятельства, исключающие производство по делу", - отметили в ведомстве.

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