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Тело младенца нашли в заброшенном здании в Костанайской области

23.04.2019, 19:18 7534
Костанай. 23 апреля. Kazakhstan Today - В поселке Октябрьский Карасуского района Костанайской области, в заброшенном здании, обнаружено тело новорожденного, передает Kazakhstan Today.
 
Личность женщины, оставившей ребенка в заброшенном здании, уже установлена. Известно, что она инвалид-колясочник, пишет портал "Алау".
 

Факт беременности она скрыла. Был подворовой обход медиками, но она не сообщила, что ждет ребенка. Заметить беременность было сложно, поскольку она в зимней одежде и в коляске. На учете не состояла. После того как мать погибшего младенца была установлена, ее положили в больницу, где она находилась около недели", - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Костанайской области.

 
В пресс-службе департамента полиции Костанайской области подтвердили, что 28 марта в поселке Октябрьский Карасуского района зарегистрирован факт смерти новорожденного ребенка. По данному факту проводится досудебное расследование.
 

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