Караганда. 25 апреля. Kazakhstan Today - В Караганде около мусорного контейнера нашли тело новорожденного ребенка, передает Kazakhstan Today.

"25 апреля текущего года в Октябрьском районе Караганды около мусорного контейнера возле одного из домов 12-го микрорайона без признаков насильственной смерти обнаружено тело новорожденного ребенка мужского пола. По данному факту ориентирован весь личный состав органов внутренних дел. Сотрудниками полиции устанавливается личность матери", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

По данному факту начато досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства