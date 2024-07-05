04.07.2024, 11:40 20796
Жителям Алматы вернут более 95 млн тенге за отопление
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Алматы. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Жителям города Алматы вернут более 95 млн тенге за отопление, сообщает пресс-служба департамента Комитета по регулированию естественных монополий по мегаполису.
Завершена работа по перерасчету стоимости услуг по теплоснабжению с учетом фактической температуры наружного воздуха за отопительный период на 2023-2024 годы (...) За отопительный период 2023-2024 годы субъектами естественных монополий, оказывающими услуги в сфере теплоснабжения, будет произведен перерасчет платы за тепловую энергию для потребителей, не имеющих приборов учета на общую сумму 95,405 млн тенге с учетом НДС", - проинформировали в департаменте.
Отмечается, что возврат начисления средств по результатам перерасчета отразится в лицевом счете потребителей отдельной строкой в виде аванса в новом отопительном периоде либо за календарный год.
Как сообщалось ранее, Миннацэкономики проверит коммунальные предприятия во всех регионах Казахстана. Проверки коснутся 87 коммунальных предприятий по производству тепло- и электроэнергии.
Напомним, около 60% энергообъектов в Казахстане отработали ресурс и нуждаются в замене. В 2022 году отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий, произошедших в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила без тепла горожан в холодное время года.
В июле прошлого года премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что в Казахстане срываются сроки проводимых работ по подготовке к отопительному сезону.
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04.07.2024, 17:12 13876
В Алматы сносят историческое здание дома школьников № 2
Фото: Яндекс карты
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Алматы. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы вновь сносят историческое здание. На этот раз акимат решил уничтожить дом школьников № 2, расположенный на пересечении улиц Байзакова и Жамбыла.
Как объяснили в городском акимате, дом школьников № 2 был возведен в 1951 году и "устарел морально и технически, не отвечал современным требованиям предоставления дополнительных образовательных услуг школьникам".
В этой связи компанией ТОО "Svoi Dom" (застройщик - ТОО "Акbarys Construction") в рамках социальной ответственности бизнеса за собственные средства начата реализация проекта по строительству нового современного дома школьников. Компания уже приступила к сносу старого двухэтажного здания, построенного в 1951 году, общей площадью 1415,5 квадратного метра. При расчетной вместимости в 1350 человек здесь в 2023-2024 учебном году занимались 1896 школьников", - сказано в сообщении ведомства.
В акимате заверили, что новый дом школьников будет построен на том же участке. Срок реализации проекта - январь 2025 года.
Между тем жители города возмущены действиями властей по уничтожению исторического здания без слушаний и согласования с общественностью.
Теперь этого всего не будет, и многие дети из нашего и соседних дворов останутся без обучения. В прошлом году там сделали ремонт и фасада, и внутри, а после зимних землетрясений повесили такие ЧС-ные таблички "Пункт приема пострадавшего населения", это значит, здание было сейсмостойким и вполне себе достойным. Но власти решили по своему", - пишут в соцсетях алматинцы.
Скорее всего, теперь на месте учреждения для воспитания детей построят очередной человейник. А дети пусть между машинами на парковке играют", - написал журналист Михаил Козачков в своем Telegram-канале.
Напомним, в 2006 году на перекрестке улицы Кабанбай батыра и проспекта Сейфуллина, несмотря на многочисленные протесты общественности, также варварски был снесен Алматинский дворец пионеров и школьников, а на его месте позже построили отель Rixos Almaty. Многочисленные обращения и письма граждан с просьбами сохранить уникальный дворец детства тогда были проигнорированы властями города.
В 2008 году город лишился еще одного исторического строения - здания автовокзала "Саяхат". Власти признали его аварийным и непригодным к эксплуатации. На месте снесенного автовокзала планировалось построить транспортный комплекс. Однако со временем там образовался стихийный рынок. Позже базар был снесен и власти заявили, что на его месте будет построен жилой комплекс.
Каждый вечер, отправляясь домой в Талгар, я добрым словом вспоминаю автовокзал "Саяхат", откуда точно по расписанию выезжали чистые и удобные автобусы. Люди покупали билеты в кассах, рассаживались в салоне по местам и комфортно ехали. Здание автовокзала было очень красивым, считалось достопримечательностью города, рядом с ним фотографировались казахстанцы. Кому помешал автовокзал? Долгие годы мы мечтали о появлении нового автовокзала. Началось строительство, и все обрадовались. Однако радость оказалась преждевременной. Здесь строят очередной ЖК!" - говорит житель Шелека Медет Раев.
04.07.2024, 15:49 16681
В Алматы Нотариальная палата обсудила проблемные вопросы с горпрокуратурой
Фото: Нотариальная палата Алматы
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Алматы. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы состоялась встреча представителей Нотариальной палаты, прокуратуры и департамента юстиции города, в ходе которой стороны обсудили актуальные вопросы в работе нотариусов, передает корреспондент агентства.
На встрече выступила председатель Нотариальной палаты города Алматы Карагоз Калабаева. Она озвучила проблемные вопросы, затрудняющие работу нотариата.
В частности, был поднят вопрос несоизмеримости платы, взимаемой нотариусом, за нотариальные действия на многомиллионные суммы сделок.
Также у Нотариальной палаты были вопросы относительно включения в КоАП оснований административной ответственности нотариусов за злоупотребление полномочиями.
Кроме того, участники обсудили взимание платы с нотариусов за содержание ЕНИС (единой нотариальной информационной системы), которая находится на балансе государства.
04.07.2024, 11:17 22446
Каким регионам Казахстана угрожает засуха в июле
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали, каким регионам Казахстана угрожает засуха в июле.
В июле 2024 года на территории Казахстана увлажнение в основном ожидается близкими к многолетним значениям, однако площадь территорий, которым угрожает наступление атмосферной засухи, увеличивается", - проинформировали синоптики.
В июле атмосферная засуха ожидается:
- в Костанайской области в Амангельдинском, Джангельдинском районах и в городе Аркалыке;
- в Западно-Казахстанской области в Казталовском, Жаныбекском, Акжаикском и Бокей-Ординском районах;
- в Актюбинской области в Шалкарском, Байганинском, Иргизском и Уилском районах;
- в Карагандинской области в Актогайском и Шетском районах;
- в Абайской области в Аягозском районе;
- в Алматинской области в Балхашском районе;
- в Жетысуской области в Алакольском районе;
- в Жамбылской области в Мойынкумском, Кордайском, Жуалынском, Жамбылском, Рыскуловском и Сарысуском районах;
- в Туркестанской области в Арысском, Сузакском, Казыгуртском, Туркестанском, Ордабасинском, Отрарском, Шардаринском, Жетысайском и Байдибекском районах;
- в Кызылординской области в Аральском, Казалинском, Кармакшинском, Шиилийском районах и в окрестности Кызылорды;
- на преобладающей территории Атырауской, Мангистауской и Улытауской областей.
Ранее казахстанские синоптики предупреждали о засухе в 10 регионах Казахстана.
03.07.2024, 14:31 52031
Жару до 43 градусов обещают синоптики в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В ближайшие дни на большую часть территории Казахстана сохраняет свое влияние циклон, который несет обильные дожди с грозами, выпадением града и шквалистый ветер, сообщает РГП "Казгидромет".
По прогнозам синоптиков, 5 июля на северо-западе страны ожидается сильный дождь. 5-6 июля дожди прогнозируются на севере, в центре и на юго-востоке, а 4-6 июля - на востоке страны. Лишь на западе и юго-западе республики ожидается погода преимущественно без осадков.
Также на западе страны днем ожидается очень сильная жара до +33, +43°С", - сказано в сообщении "Казгидромета".
03.07.2024, 13:37 53676
Горы мусора на побережье Каспия показал блогер
Фото: instagram/azamat_sarsenbayev
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Актау. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский блогер Азамат Сарсенбаев снял на видео оставленные отдыхающими горы мусора на берегу Каспийского моря.
Жаль, что у нас в Мангистау до сих пор не развита культура отдыха. Каждый раз искренне удивляюсь тому, что бывают люди которые спокойно могут есть и отдыхать рядом с горой мусора", - написал блогер.
На видео, снятом Сарсенбаевым, видно, как отдыхающие сидят на берегу, а неподалеку от них валяются разбросанные пакеты с мусором.
Пост вызвал возмущение не только у жителей Актау, но и у казахстанцев из других регионов.
Раньше город намного чище был. Я понимаю, пластика и целлофана не было в таком количестве. Но нас с детства приучили фантики от конфет в кармане держать до дома. И детей мы тоже так приучили. Едем за город купаться, чужой мусор в море ловим. Собрать на побережье - это невозможно за всеми";
Не только культура отдыха не развита. Культура поведения сводится к нулю", - пишут возмущенные пользователи.
Один из комментаторов даже предложил устроить субботник на берегу.
Ранее сообщалось, что в Алматинской области водоохранную зону используют как мусорный полигон.
Бережно относиться к природе призвали также в нацпарке "Бурабай". Там попросили туристов не оставлять на деревьях завязки из тряпок и целлофана.
В прошлом году в нацпарке "Бурабай" собрали три тонны мусора.
02.07.2024, 10:41 109601
Режим чрезвычайной ситуации техногенного характера объявлен в Экибастузе
Фото: khabar.kz
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Экибастуз. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Решение акима города Экибастуза Аяна Бейсекина "Об объявлении чрезвычайной ситуации техногенного характера объектового масштаба" опубликовано на портале "Открытые НПА".
В связи со сложившейся аварийной ситуацией на ТОО "Energy Solutions Center" объявить режим чрезвычайной ситуации техногенного характера объектового масштаба в городе Экибастузе", - говорится в документе.
Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации решено назначить генерального директора Energy Solutions Center Айдарбека Кыстаубаева.
Напомним, в июне Экибастузскую ТЭЦ передали в доверительное управление ТОО "Energy Solution Center" - дочерней компании "Самрук-Энерго".
Как сообщалось ранее, 28 июня произошло технологическое нарушение на Экибастузской ГРЭС-1. Были остановлены четыре энергоблока. Станция снизила генерацию с 2080 МВт до 320 МВт. Комитет атомного и энергетического надзора и контроля начал расследование технологического нарушения.
02.07.2024, 09:11 111616
В Киеве скончался казахстанский журналист Айдос Садыков
Он был ранен в результате покушения 18 июня
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Киев. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский журналист Айдос Садыков, на которого было совершено покушение в Киеве, скончался. Об этом сообщила в Facebook его супруга Наталья Садыкова.
Напомним, 18 июня в Киеве стреляли в казахстанского оппозиционера, получившего на Украине официальный статус беженца. По данным украинской полиции, на улице Ярмолы неизвестные стреляли в припаркованный автомобиль, в котором находились мужчина с женщиной.
Позже подозреваемый в нападении на казахстанского журналиста в Киеве пришел в полицию. Он задержан по подозрению в совершении преступления.
Генеральная прокуратура Республики Казахстан начала досудебное расследование по факту покушения на убийство казахстанского журналиста в Киеве.
Нападение на казахстанского журналиста в Киеве ранее прокомментировал президент Токаев. Он заявил, что произошедшее преступление следует рассматривать исключительно в правовом поле, на основе действующего законодательства, в соответствии с основными международными нормами.
02.07.2024, 08:44 106491
Какие улицы будут перекрыты в Астане в дни саммита ШОС
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Астана. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане вводится "желтый" уровень террористической опасности в период проведения саммита ШОС со 2 по 4 июля. В связи с проведением крупного мероприятия планируется временное ограничение движения автотранспортных средств на улицах столицы. Об этом сообщили в акимате Астаны.
В частности, ограничения будут введены на следующих участках дорог:
3 июля с 18.00 до 22.00 - по улице Бокейхана от улицы Керей-Жанибек хандар до моста по улице Сыганак (М-3);
4 июля с 09.00 до 19.00 - по улице Нажимеденова от проспекта Тауелсиздик до улицы Аманжолова, далее по улице Аманжолова до улицы Байтурсынова и по Байтурсынова до проспекта Тауелсиздик.
В остальное время ограничение движения будут осуществляться при сопровождении участников саммита ШОС. Просим жителей отнестись с пониманием к усиленному режиму безопасности", - сообщили в акимате.
Как отметили в департаменте полиции столицы, введение "желтого" уровня террористической опасности в том числе обозначает введение ограничений на передвижение транспортных средств и пешеходов на отдельных территориях.
На период действия "желтого" уровня жителям запрещается пользоваться парковками возле жилых комплексов, которые расположены вдоль проспекта Мангилик ел, улиц Достык, Туркестан, Кунаева и проспекта Кабанбай батыра. При этом парковать машины внутри дворов или на параллельных/прилегающих к выше обозначенным улицам не запрещается", - проинформировали в управлении административной полиции города.
Также в эти дни вдоль данных улиц общественный транспорт курсировать не будет. Жителям будут предложены альтернативные маршруты, которые опубликуют в социальных сетях CTS.
Напомним, что в дни проведения саммита в Астане не будут работать дошкольные учреждения. До 70% сотрудников госучреждений и квазигоссектора переводятся на удаленный формат работы.
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