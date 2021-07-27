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13-летняя японка стала олимпийской чемпионкой

26.07.2021 22276
13-летняя японка стала олимпийской чемпионкой
Фото: Ezra Shaw/Getty Images
НУР-СУЛТАН. 26 ИЮЛЯ - На Олимпиаде в Токио поставлен новый рекорд - впервые за 27 лет первое место в дисциплине завоевала 13-летняя спортсменка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На Играх была разыграна вторая медаль в скейтбординге - новой дисциплине, которая дебютирует на нынешней Олимпиаде. В соревнованиях у женщин в дисциплине "стрит" победы добилась 13-летняя представительница Японии Момидзи Нисия. Она набрала 15,26 балла, пишет РГ.
 
Серебряную медаль завоевала представительница Бразилии Райсса Лил - 14,64 балла. "Бронза" у еще одной японки, Фуны Накаями, - 14,49 балла.
 
Эта золотая медаль стала шестой для Японии, и хозяева Игр сравнялись со сборной Китая.
 

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